Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга

"Это полное безобразие. По уровню зарплаты среди министерств и ведомств (у службы – ред.) 37-е место, куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину, в хакеры пойдут, там больше зарабатывают", - сказала Матвиенко по итогам выступления в Совете Федерации в среду главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.

По мнению законодателя, нужно проанализировать, сколько средств поступает в бюджет благодаря деятельности ведомства. "Дали бы хотя бы один процент Финмониторингу на их расходы, купались бы в роскоши. Структура, которая столь эффективно работает на финансовую систему. Министерству финансов должно быть стыдно", - сказала Матвиенко.