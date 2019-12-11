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Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга
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РИА Новости

Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга

15:52 11.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает увеличить зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга.
"Это полное безобразие. По уровню зарплаты среди министерств и ведомств (у службы – ред.) 37-е место, куда это годится? Разбегутся все в Кремниевую долину, в хакеры пойдут, там больше зарабатывают", - сказала Матвиенко по итогам выступления в Совете Федерации в среду главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.
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По мнению законодателя, нужно проанализировать, сколько средств поступает в бюджет благодаря деятельности ведомства. "Дали бы хотя бы один процент Финмониторингу на их расходы, купались бы в роскоши. Структура, которая столь эффективно работает на финансовую систему. Министерству финансов должно быть стыдно", - сказала Матвиенко.
Спикер считает, что нужно добиться увеличения зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга, это предложение может быть прописано в постановлении Совета Федерации.
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