Матвиенко назвала позитивными итоги "нормандского" саммита в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.

"Не было завышенных ожиданий, но много позитива. В частности, такая встреча состоялась, была проявлена готовность лидеров четырех государств вести диалог", - сказала спикер журналистам в среду.

"Была подтверждена безальтернативность минских соглашений", - добавила Матвиенко.

То, что стороны договорились вновь встретиться через четыре месяца, дает надежду на реализацию положений "Минска-2", полагает сенатор.

Также важным она считает тот факт, что состоялись двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Еще один важный итог переговоров – обсуждение возможности обмена "всех на всех", что станет хорошим подарком к Новому году для семей задержанных граждан, полагает спикер.

Кроме того, участники переговоров подтвердили необходимость разведения сил на линии соприкосновения, а это снижает риск повторения военных действий, отметила Матвиенко.