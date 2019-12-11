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Матвиенко назвала позитивными итоги "нормандского" саммита в Париже
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РИА Новости

Матвиенко назвала позитивными итоги "нормандского" саммита в Париже

15:34 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает позитивными итоги "нормандского" саммита в Париже, в ходе которого была подтверждена безальтернативность минских соглашений.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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"Не было завышенных ожиданий, но много позитива. В частности, такая встреча состоялась, была проявлена готовность лидеров четырех государств вести диалог", - сказала спикер журналистам в среду.
"Была подтверждена безальтернативность минских соглашений", - добавила Матвиенко.
То, что стороны договорились вновь встретиться через четыре месяца, дает надежду на реализацию положений "Минска-2", полагает сенатор.
Также важным она считает тот факт, что состоялись двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Еще один важный итог переговоров – обсуждение возможности обмена "всех на всех", что станет хорошим подарком к Новому году для семей задержанных граждан, полагает спикер.
Кроме того, участники переговоров подтвердили необходимость разведения сил на линии соприкосновения, а это снижает риск повторения военных действий, отметила Матвиенко.
Она также обратила внимание на протестные акции, которые были устроены в Киеве и в Париже теми силами, которые противодействуют миру на юго-востоке Украины. При этом она подчеркнула, что на это противодействие "Зеленский должен реализовать свои предвыборные обещания – принести мир на эту землю".
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
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