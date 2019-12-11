Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.

Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иностранного агента влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч.

За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в 2017 году.

Один из авторов закона, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что введение этой административной ответственности обусловлено необходимостью соблюдения требований к деятельности на территории России иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

"Это касается их деятельности, в том числе и через создание российских юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, к деятельности которых также установлены соответствующие требования, и через возможность признания физических лиц иностранными агентами, а также обеспечения выполнения всеми перечисленными лицами возложенных на них обязанностей в связи с признанием иностранными агентами", - сказал он.