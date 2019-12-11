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Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

13:40 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах.
Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иностранного агента влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч.
За повторное нарушение предлагается штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.
За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в 2017 году.
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Один из авторов закона, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что введение этой административной ответственности обусловлено необходимостью соблюдения требований к деятельности на территории России иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
"Это касается их деятельности, в том числе и через создание российских юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, к деятельности которых также установлены соответствующие требования, и через возможность признания физических лиц иностранными агентами, а также обеспечения выполнения всеми перечисленными лицами возложенных на них обязанностей в связи с признанием иностранными агентами", - сказал он.
Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
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