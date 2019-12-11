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В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты
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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты

13:00 11.12.2019 (обновлено: 13:21 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкШкольный аттестат
Школьный аттестат
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Школьный аттестат. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цифровые аттестаты о среднем образовании появятся в 2021 году, заявил в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?" директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи РФ Олег Качанов.
"Вообще это было в планах на 2020 год. Если говорить о фактической реализации, то, скорее, это будет 2021 год, потому что там, в первую очередь, необходимо будет менять нормативку", - сказал Качанов.
Он отметил, что первичной станет реестровая запись о выдаче аттестата и отметок в нем. "Это первично, именно это имеет юридическую силу. Конечно, если я хочу получить бумажную копию (аттестата - ред.), я могу ее заказать и мне ее дадут", - сказал представитель Минкомсвязи.
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По его словам, оцифровать также планируется результаты ЕГЭ, чтобы абитуриентам не приходилось их носить в бумажном виде. Кроме того, отметил представитель Минкомсвязи, обсуждается также внедрение цифровых дипломов о высшем образовании. Он добавил, что отдельно прорабатываются вопросы безопасности оцифровки таких документов. "Но вопрос о том, что там можно будет что-то подделать цифровым образом, честно говоря, с моей точки зрения, практически исключен", - заверил Качанов.
По его словам, введение цифровых документов об образовании будет способствовать снижению случаев мошенничества и подделок дипломов. "Будет существующая государственная база данных, куда в любой момент можно будет в цифровом виде послать запрос и мгновенно получить ответ, действительно ли эти сведения являются реальными, достоверными", - сказал Качанов.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеОлег КачановМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияОбщество
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