В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цифровые аттестаты о среднем образовании появятся в 2021 году, заявил в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?" директор департамента проектов цифровой трансформации Цифровые аттестаты о среднем образовании появятся в 2021 году, заявил в подкасте РИА Новости "Как вы это делаете?" директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи РФ Олег Качанов.

"Вообще это было в планах на 2020 год. Если говорить о фактической реализации, то, скорее, это будет 2021 год, потому что там, в первую очередь, необходимо будет менять нормативку", - сказал Качанов.

Он отметил, что первичной станет реестровая запись о выдаче аттестата и отметок в нем. "Это первично, именно это имеет юридическую силу. Конечно, если я хочу получить бумажную копию (аттестата - ред.), я могу ее заказать и мне ее дадут", - сказал представитель Минкомсвязи.

По его словам, оцифровать также планируется результаты ЕГЭ, чтобы абитуриентам не приходилось их носить в бумажном виде. Кроме того, отметил представитель Минкомсвязи, обсуждается также внедрение цифровых дипломов о высшем образовании. Он добавил, что отдельно прорабатываются вопросы безопасности оцифровки таких документов. "Но вопрос о том, что там можно будет что-то подделать цифровым образом, честно говоря, с моей точки зрения, практически исключен", - заверил Качанов.

По его словам, введение цифровых документов об образовании будет способствовать снижению случаев мошенничества и подделок дипломов. "Будет существующая государственная база данных, куда в любой момент можно будет в цифровом виде послать запрос и мгновенно получить ответ, действительно ли эти сведения являются реальными, достоверными", - сказал Качанов.