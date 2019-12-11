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Туризм
2019-12-11T09:33+0300
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СМИ: в Сомали при нападении боевиков на отель погибли четыре человека
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РИА Новости

СМИ: в Сомали при нападении боевиков на отель погибли четыре человека

09:33 11.12.2019
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© AFP 2019 / StringerСомалийцы возле мечети в Могадишо
Сомалийцы возле мечети в Могадишо
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате нападения боевиков на отель в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции.
Ранее сообщалось, что вооруженные боевики, надевшие на себя полицейскую форму, напали на отель SYL Hotel в Могадишо. При этом местная радиостанция Dalsan сообщила, что в результате атаки пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали. Ответственность за нападение взяли на себя боевики одной из радикальных группировок.
"Мы услышали звуки выстрелов, и когда мы прибыли на место, то выяснили, что в гостиницу ворвались пять боевиков. Теперь наши силы сражаются внутри отеля… Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли в результате нападения и еще шесть получили ранения", — заявил агентству полицейский, пожелавший сохранить анонимность.
Также он отметил, что число погибших может увеличиться, так как в момент атаки в отеле было много людей.
В свою очередь, заместитель комиссара полиции Сомали Закия Хусейн заявил, что двое боевиков были убиты возле отеля, другие все еще ведут перестрелку с силами безопасности.
При этом, по данным агентства, силовики эвакуировали из здания более 100 человек, которые находились в отеле в момент нападения.
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