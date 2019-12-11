СМИ: в Сомали при нападении боевиков на отель погибли четыре человека

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, шестеро пострадали в результате нападения боевиков на отель в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в полиции.

Ранее сообщалось , что вооруженные боевики, надевшие на себя полицейскую форму, напали на отель SYL Hotel в Могадишо. При этом местная радиостанция Dalsan сообщила, что в результате атаки пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали. Ответственность за нападение взяли на себя боевики одной из радикальных группировок.

"Мы услышали звуки выстрелов, и когда мы прибыли на место, то выяснили, что в гостиницу ворвались пять боевиков. Теперь наши силы сражаются внутри отеля… Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли в результате нападения и еще шесть получили ранения", — заявил агентству полицейский, пожелавший сохранить анонимность.

Также он отметил, что число погибших может увеличиться, так как в момент атаки в отеле было много людей.

В свою очередь, заместитель комиссара полиции Сомали Закия Хусейн заявил, что двое боевиков были убиты возле отеля, другие все еще ведут перестрелку с силами безопасности.