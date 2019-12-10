В Сомали боевики в полицейской форме напали на отель, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные боевики, надевшие на себя полицейскую форму, напали на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
По данным издания, приехавшие на машине боевики, переодевшиеся в форму полицейских, атаковали отель SYL Hotel в Могадишо. Он подчеркнул, что сейчас идет перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.
Как сообщает местная радиостанция Dalsan, в результате нападения пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".
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