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В Сомали боевики в полицейской форме напали на отель, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Сомали боевики в полицейской форме напали на отель, сообщили СМИ

20:42 10.12.2019 (обновлено: 21:07 10.12.2019)
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГород Могадишо
Город Могадишо
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные боевики, надевшие на себя полицейскую форму, напали на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
По данным издания, приехавшие на машине боевики, переодевшиеся в форму полицейских, атаковали отель SYL Hotel в Могадишо. Он подчеркнул, что сейчас идет перестрелка между боевиками и местными силами безопасности.
Как сообщает местная радиостанция Dalsan, в результате нападения пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и бывший министр внутренних дел Сомали.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб".
Член группировки Аш-Шабаб
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Аш-ШабабМогадишоСомалиПроисшествияВ мире
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