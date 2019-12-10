Цветков призвал привлечь к ответственности создателей "Миротворца"

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Лидер движения "Сильная Россия" Лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков заявил, что скандально известный сайт "Миротворец" необходимо не просто закрыть, но и привлечь его создателей к ответственности.

Во вторник сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным, останавливая серверы сайта и все его зеркала. Согласно сообщению, доступ к данным будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе. Причины такого решения не приводятся.

"Важно не только закрыть сайт, удалить все данные, но и привлечь к ответственности его создателей. А новая украинская власть должна публично извиниться перед людьми, информация о которых была размещена на "Миротворце". Пойдут ли они на это - большой вопрос", - сказал Цветков.

По его словам, данный ресурс без согласия людей публиковал личную информацию, которая была собрана нелегально.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".