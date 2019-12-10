Около 6000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Около шести тысяч рабочих мест создано в Ульяновской области благодаря новым инвестиционным проектам, заявил губернатор региона . Около шести тысяч рабочих мест создано в Ульяновской области благодаря новым инвестиционным проектам, заявил губернатор региона Сергей Морозов , выступая с Инвестиционным посланием на 2020 год на XI бизнес-форуме "Деловой климат в России".

"Мы диверсифицировали региональную экономику за счёт открытия новых, в большинстве своем высокотехнологичных производств. За 15 лет создан сектор экономики, по своей социально-экономической и налоговой отдаче сопоставимый с работой двух главных градообразующих предприятий – Ульяновского автомобильного завода и "Авиастара". С 2011 года реализация 80 приоритетных и особо значимых инвестиционных проектов позволила нам создать порядка шести тысяч рабочих мест с заработной платой выше средней по региону. Налоговая отдача составила 13 миллиардов рублей, и этот объем продолжает расти", - сообщил Морозов.

Ожидается, что объем налоговых поступлений от организаций, реализующих и реализовавших особо значимые и приоритетные инвестпроекты с 2019 по 2022 годы, составит порядка 7,7 миллиарда рублей, а ежегодная отдача от этой категории налогоплательщиков к 2022 году возрастет почти на 40% по сравнению с периодом 2011-2019 годов.

По данным Минэкономразвития, в настоящее время Ульяновская область относится к числу регионов, в которых до 2024 года прогнозируются наиболее высокие темпы роста производства ВРП. Субъект занимает шестое место после Московской области в соответствующем списке.