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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-10T14:14+0300
https://ria.ru/20191210/1562213234.html
Около 6000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области
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РИА Новости

Около 6000 рабочих мест создано с 2011 года в Ульяновской области

14:14 10.12.2019
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
УЛЬЯНОВСК, 10 дек – РИА Новости. Около шести тысяч рабочих мест создано в Ульяновской области благодаря новым инвестиционным проектам, заявил губернатор региона Сергей Морозов, выступая с Инвестиционным посланием на 2020 год на XI бизнес-форуме "Деловой климат в России".
"Мы диверсифицировали региональную экономику за счёт открытия новых, в большинстве своем высокотехнологичных производств. За 15 лет создан сектор экономики, по своей социально-экономической и налоговой отдаче сопоставимый с работой двух главных градообразующих предприятий – Ульяновского автомобильного завода и "Авиастара". С 2011 года реализация 80 приоритетных и особо значимых инвестиционных проектов позволила нам создать порядка шести тысяч рабочих мест с заработной платой выше средней по региону. Налоговая отдача составила 13 миллиардов рублей, и этот объем продолжает расти", - сообщил Морозов.
Ожидается, что объем налоговых поступлений от организаций, реализующих и реализовавших особо значимые и приоритетные инвестпроекты с 2019 по 2022 годы, составит порядка 7,7 миллиарда рублей, а ежегодная отдача от этой категории налогоплательщиков к 2022 году возрастет почти на 40% по сравнению с периодом 2011-2019 годов.
По данным Минэкономразвития, в настоящее время Ульяновская область относится к числу регионов, в которых до 2024 года прогнозируются наиболее высокие темпы роста производства ВРП. Субъект занимает шестое место после Московской области в соответствующем списке.
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Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в 2020 году область досрочно приступит к реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Проект, инициированный президентом страны, рассчитан на увеличение объема производства качественной высококонкурентной продукции. К числу предприятий, которые уже сейчас внедряют элементы "бережливого производства" и реализуют собственные программы по повышению производительности труда, относятся "Авиастар-СП" и Ульяновский автомобильный завод.
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Ульяновская областьСергей Морозов (политик)УльяновскЭкономика
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