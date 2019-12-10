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Ленинградская область
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Глава Ленобласти сделал 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Ленобласти сделал 31 декабря выходным днем

13:43 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, чтобы жители региона смогли подготовиться и встретить Новый год вместе с семьей.
Ранее в Госдуму РФ на рассмотрение был внесен законопроект, который предлагал перенести один из рабочих дней на выходной в пользу 31 декабря, который выпадает в этом году на вторник. Предложение вызвало широкий резонанс и споры, часть жителей поддержала эту инициативу.
"Я принял решение и, наверно, его позитивно воспримут жители Ленинградской области, - субботу 28 декабря объявить рабочим днем, для того чтобы 31 декабря жители региона смогли подготовиться к празднику Новому году и встретить его у себя в квартирах, домах", - сказал глава региона на пресс-конференции во вторник.
В ближайшее время будет подготовлено официальное распоряжение.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
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В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что ранее подобное распоряжение было издано и в соседнем регионе - в Псковской области.
Там 31 декабря станет выходным днем для лиц, занимающих государственные должности в местной администрации, других работников госорганов области, а также для работников предприятий и учреждений, находящихся в собственности региона. Также рекомендовано органам местного самоуправления перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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