Глава Ленобласти сделал 31 декабря выходным днем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Глава Ленинградской области . Глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, чтобы жители региона смогли подготовиться и встретить Новый год вместе с семьей.

Ранее в Госдуму РФ на рассмотрение был внесен законопроект, который предлагал перенести один из рабочих дней на выходной в пользу 31 декабря, который выпадает в этом году на вторник. Предложение вызвало широкий резонанс и споры, часть жителей поддержала эту инициативу.

"Я принял решение и, наверно, его позитивно воспримут жители Ленинградской области, - субботу 28 декабря объявить рабочим днем, для того чтобы 31 декабря жители региона смогли подготовиться к празднику Новому году и встретить его у себя в квартирах, домах", - сказал глава региона на пресс-конференции во вторник.

В ближайшее время будет подготовлено официальное распоряжение.

В свою очередь, в пресс-службе обладминистрации добавили, что ранее подобное распоряжение было издано и в соседнем регионе - в Псковской области.