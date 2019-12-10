Лужков был крепким хозяйственником, заявил Жириновский

"А ведь он химик-инженер. Он мог работать в каком-то НИИ по химии и был бы там директором этого НИИ или технологом каким-то. Но вот его перестройка вывела на уровень участия в работе Московского правительства. Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе - такая крепкая рука хозяйственника. Если он брался за что-то, то это делалось: ремонт, или дома, или дороги, или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал других", - сказал Жириновский журналистам.