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Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией
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РИА Новости

Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией

13:03 10.12.2019
161909
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) завершился в Париже в ночь на вторник. На полях саммита прошли переговоры РФ и Украины о поставках газа. После этого глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что, по его информации, Москва и Киев не достигли никаких договоренностей, а исполнительный директор компании Юрий Витренко также заявил, что стороны "договорились продолжать договариваться".
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Вчера, 10:18Сказано в эфире
"Крапленые карты". Политик предположил, что будет с транзитом газаВопрос транзита российского газа через Украину "разблокирован", заявил украинский президент. Стоит ли ждать прогресса на этом направлении, предположил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток - 2" не достроен", - написал Гончарук на своей странице в Facebook во вторник.
Он также отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.
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Обсудить 48
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эта война закончится , для Украины , очень быстро , с поворотом вентиля .
10 декабря, 13:41
Djdfy Ddjfy
16962000
А если Россия на войну не придет как всегда?
10 декабря, 13:36
Эдмон Гвенеея
136341004
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