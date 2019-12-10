Премьер-министр Украины не исключил "газовой войны" с Россией

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) завершился в Париже в ночь на вторник. На полях саммита прошли переговоры РФ и Украины о поставках газа. После этого глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что, по его информации, Москва и Киев не достигли никаких договоренностей, а исполнительный директор компании Юрий Витренко также заявил, что стороны "договорились продолжать договариваться".