Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"

"В Париже команда вновь продемонстрировала, что страна меняется. По моему мнению, в Париже была одержана важная победа, был сделан важный шаг вперед для того, чтобы на украинском Донбассе был установлен мир. И при этом опасения отдельных скептиков относительно того, что будут сданы национальные интересы, пересечены "красные линии", не оправдались", - заявил Гончарук во вторник в ходе презентации работы новой таможни.