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Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"
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РИА Новости

Премьер Украины прокомментировал итоги саммита "нормандской четверки"

12:58 10.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже был сделан важный шаг вперед по урегулированию в Донбассе.
"В Париже команда вновь продемонстрировала, что страна меняется. По моему мнению, в Париже была одержана важная победа, был сделан важный шаг вперед для того, чтобы на украинском Донбассе был установлен мир. И при этом опасения отдельных скептиков относительно того, что будут сданы национальные интересы, пересечены "красные линии", не оправдались", - заявил Гончарук во вторник в ходе презентации работы новой таможни.
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