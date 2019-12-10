Совфед 11 декабря рассмотрит закон о "заморозке" накопительной пенсии

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Социальный комитет Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год – до 2022 года включительно, палата рассмотрит документ 11 декабря.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.

Законопроект продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.