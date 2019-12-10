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Совфед 11 декабря рассмотрит закон о "заморозке" накопительной пенсии
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РИА Новости

Совфед 11 декабря рассмотрит закон о "заморозке" накопительной пенсии

12:42 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год – до 2022 года включительно, палата рассмотрит документ 11 декабря.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.
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Законопроект продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.
При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.
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Совет Федерации РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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