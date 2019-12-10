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Комитет Совфеда поддержал расширение эксперимента по самозанятым
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РИА Новости

Комитет Совфеда поддержал расширение эксперимента по самозанятым

11:47 10.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон о распространении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых с 1 января 2020 года еще на 19 регионов РФ.
Палата рассмотрит документ 11 декабря.
В состав участников эксперимента включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Башкирия.
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Как поясняли ранее разработчики, депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев, эксперимент распространяется на регионы-доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города-миллионники, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать режим налога на профессиональный доход как источник дополнительных доходов.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Этот тариф включает в себя страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.
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