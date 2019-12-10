РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T11:00+0300
https://ria.ru/20191210/1562199759.html
Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена
https://cdn23.img.ria.ru/images/155686/17/1556861711_0:13:1500:857_1036x0_80_0_0_b7570976c2f250dea4533c4203e72b43.jpg
РИА Новости

Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена

11:00 10.12.2019
238
© РИА Новости / Владимир Федоренко Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международный день защиты прав человека торжественно открыла новое здание, где теперь будет работать аппарат омбудсмена, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я хотела бы всех поздравить с международным днём прав человека и поблагодарить за открытие этого построенного по последнему слову техники Дома прав человека... Здесь есть интерактивная возможность работы со всеми регионами, уникальная интерактивная система документооборота и работы по обращениям. Мы очень надеемся, что нарушений прав человека будет меньше, а радости в семьях, в жизни будет больше", - сказала Москалькова журналистам на открытии.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
9 декабря, 09:10
Москалькова рассказала об обращениях от граждан в аппарат омбудсмена
В открытии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ЦИК Элла Памфилова. Гости осмотрели приемную граждан и ознакомятся с экспозицией истории и деятельности института государственной правозащиты в России.
День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году генассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека, которая заложила основу современной международной системы защиты прав человека.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
26 ноября, 12:54
Москалькова назвала основные угрозы для прав человека
000013
Обсудить 1
Элла ПамфиловаТатьяна МоскальковаСергей СобянинСергей КириенкоРоссияОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин осмотрел открывшийся в Москве Дом прав человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала об обращениях от граждан в аппарат омбудсмена
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
В ОНФ оценили методику Минтранса по установке камер на дорогах
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Климкин считает договоренности на саммите в Париже "тревожными"
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников рассказал о попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
В России разоблачили 78 ячеек террористов с начала года
Сидней
Уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил вклад Федотова в развитие СПЧ
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперт объяснил изменения в работе WhatsApp
Полицейские у здания больницы в городе Острава
В Чехии шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной
ДНР готова провести обмен пленными с Киевом до конца года
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве проводят проверку трех судов после сообщений о "минировании"
Вид на Землю с борта МКС
Запущенный с Восточного в июле метеоспутник приняли в эксплуатацию
Ребенок
В Москве семью живущего в ПМЦ ребенка хотят лишить родительских прав
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния