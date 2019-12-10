Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена

"Я хотела бы всех поздравить с международным днём прав человека и поблагодарить за открытие этого построенного по последнему слову техники Дома прав человека... Здесь есть интерактивная возможность работы со всеми регионами, уникальная интерактивная система документооборота и работы по обращениям. Мы очень надеемся, что нарушений прав человека будет меньше, а радости в семьях, в жизни будет больше", - сказала Москалькова журналистам на открытии.