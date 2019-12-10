Москалькова открыла новое здание аппарата омбудсмена

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в международный день защиты прав человека торжественно открыла новое здание, где теперь будет работать аппарат омбудсмена, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Я хотела бы всех поздравить с международным днём прав человека и поблагодарить за открытие этого построенного по последнему слову техники Дома прав человека... Здесь есть интерактивная возможность работы со всеми регионами, уникальная интерактивная система документооборота и работы по обращениям. Мы очень надеемся, что нарушений прав человека будет меньше, а радости в семьях, в жизни будет больше", - сказала Москалькова журналистам на открытии.
В открытии также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель ЦИК Элла Памфилова. Гости осмотрели приемную граждан и ознакомятся с экспозицией истории и деятельности института государственной правозащиты в России.
День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году генассамблея ООН одобрила Всеобщую декларацию прав человека, которая заложила основу современной международной системы защиты прав человека.
26 ноября, 12:54Москалькова назвала основные угрозы для прав человека