Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже

КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Участники акции около офиса президента Украины заявили, что Владимир Зеленский "не пересек красные линии", поэтому активисты до утра будут разбирать палаточный городок, передает сайт телеканала "Эспрессо".
Встреча четырех лидеров в "нормандском формате" завершилась в Париже.
"Активисты до утра 10 декабря буду сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к "нормандскому саммиту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники "акции довольны визитом Зеленского в Париж, он якобы не перешел так называемые "красные линии" на саммите". "Акции протеста будут продолжены под зданием Верховной рады. Речь идет о дне, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса", - говорится в сообщении.