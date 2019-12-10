Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже

"Активисты до утра 10 декабря буду сворачивать палаточный городок на Банковой, где проходила акция, приуроченная к "нормандскому саммиту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники "акции довольны визитом Зеленского в Париж, он якобы не перешел так называемые "красные линии" на саммите". "Акции протеста будут продолжены под зданием Верховной рады. Речь идет о дне, когда будет рассматриваться закон об особом статусе Донбасса", - говорится в сообщении.