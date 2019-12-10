"Четверка" призывает обеспечить обмен "всех на всех" в Донбассе

ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. "Нормандские" лидеры призывают Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года, говорится в коммюнике, подписанном лидерами РФ, Украины, Германии и Франции.
"Они призывают трехстороннюю контактную группу облегчить освобождение и обмен удерживаемых в рамках конфликта на основе принципа "всех на всех" к концу года ..., принимая во внимание, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам", - говорится в документе.