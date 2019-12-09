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Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

22:05 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
"Возможно, на этой неделе мы пообщаемся с Путиным. Нужно, чтобы новая Сирия не возникла. Верю, что по отношению к Хафтару он пересмотрит отношение, потому что у того нет легальности. Восьмого января Путин приедет в Стамбул, мы откроем газопровод "Турецкий поток". А ближайший телефонный разговор будет касаться только Ливии и Хафтара", - заявил Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
3 декабря, 10:09
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Халифа ХафтарВладимир ПутинЛивияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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