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Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

17:43 09.12.2019
2005
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры
Купюры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект об отнесении ряда страховых пенсий россиян к доходам, с которых нельзя будет взыскивать долги, сделает положение граждан более устойчивым, но не повлияет на уровень бедности, считает заведующая лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России предлагает отнести ряд доходов россиян к доходам, с которых нельзя будет взыскивать долги. В их список могут войти страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по обеспечению военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, либо пособия по временной нетрудоспособности.
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"Бедность у нас определяется по доходам, соответственно, просто этот инструмент... будет обеспечивать более высокий уровень располагаемых доходов, тех доходов, которые идут на потребление", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о том, позволит ли такой законопроект повлиять на уровень бедности в стране.
Она пояснила, что доходы, получаемые домохозяйством, не увеличатся, но деньги останутся в семье, а не пойдут на погашение долга. Люди смогут тратить их на текущие нужды: лекарства, продукты питания, одежду.
"В целом это помогает более устойчивым сделать положение населения", - уточнила она.
Эксперт пояснила, что при подсчете уровня бедности статистика опирается на доходы, не учитывая расходы россиян. Получается, что при пенсии выше прожитого минимума человек не будет считаться бедным, даже если большая ее часть уходит на выплату в счет долга.
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