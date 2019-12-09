Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

"Бедность у нас определяется по доходам, соответственно, просто этот инструмент... будет обеспечивать более высокий уровень располагаемых доходов, тех доходов, которые идут на потребление", - сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о том, позволит ли такой законопроект повлиять на уровень бедности в стране.