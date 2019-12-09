В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией

ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.

Заседания будут проходить до 12 декабря. На них рассмотрят технические вопросы, выдвинутые как украинской, так и российской сторонами.

В частности, будет обсуждаться, имел ли министр финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых их разместили в 2013 году. Кроме того, планируется выяснить, оказывала ли Москва давление на Киев.

Суд также рассмотрит вопросы, связанные с выплатами по евробондам.

Долг Украины перед Россией

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.

Каждый день просрочки стоит Киеву 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам.

При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.