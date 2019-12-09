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В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией
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РИА Новости

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией

16:33 09.12.2019 (обновлено: 17:35 09.12.2019)
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzФлаги на автомобилях министров иностранных стран-участниц Нормандского формата
Флаги на автомобилях министров иностранных стран-участниц Нормандского формата
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Верховный суд Великобритании начал слушания по делу о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.
Заседания будут проходить до 12 декабря. На них рассмотрят технические вопросы, выдвинутые как украинской, так и российской сторонами.
В частности, будет обсуждаться, имел ли министр финансов Украины достаточные полномочия для выпуска еврооблигаций на условиях, на которых их разместили в 2013 году. Кроме того, планируется выяснить, оказывала ли Москва давление на Киев.
Суд также рассмотрит вопросы, связанные с выплатами по евробондам.
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Долг Украины перед Россией

В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых). До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.
Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций — три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа — 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.
Каждый день просрочки стоит Киеву 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.
Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам.
При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину.
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