В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство предложенных россиянами поправок в Конституцию, высказанных в рамках опроса фонда "Общественное мнение", касаются социальной сферы и уже прописаны в законодательстве, это вопрос исполнения существующих норм, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
По данным опроса фонда "Общественное мнение", 68% россиян считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на улучшение социальной политики в целом: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.
"Я считаю, что в Конституции много проблем, наверно, многое надо было бы скорректировать и поменять, может быть. Но эти вещи в принципе прописаны, их надо выполнять, вот и все... Что касается социалки, я считаю, что она прописана и вряд ли тут что-то надо особенно (менять)", - сказал Синельщиков РИА Новости.
Он пояснил, что эта сфера зависит от практики исполнения.
"Не знаю, насколько тут нужно менять Конституцию, другое дело, что социальную политику, конечно, нужно развернуть, это очевидно. И очевидно, что в условиях, когда десятки миллионов людей у нас за чертой бедности, в этой ситуации, конечно, медицина должна быть бесплатной, образование должно быть тоже бесплатным", - сказал депутат.
По его мнению, поправки в Конституцию можно было бы внести в тех сферах, которые как раз большой напряженности со стороны населения не имеют.
"Следовало бы ввести выборность судей, я считаю. Это для меня очевидно. Наверное, надо было бы сделать прокуратуру независимой. Сейчас прокуроров назначают с участием губернаторов и местных законодательных органов, ну а где же независимость прокуроров и какая будет законность обеспечена? Неоднократно в печати приводились доводы о том, что полномочия президента России излишне широкие, такого в мире нет. Наверно, с этим можно было бы согласиться", - сказал депутат.