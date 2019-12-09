РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T16:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562167235.html
В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию

16:25 09.12.2019
7651
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство предложенных россиянами поправок в Конституцию, высказанных в рамках опроса фонда "Общественное мнение", касаются социальной сферы и уже прописаны в законодательстве, это вопрос исполнения существующих норм, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
По данным опроса фонда "Общественное мнение", 68% россиян считают, что в Конституцию России нужно внести поправки. Большинство предложенных от респондентов поправок было направлено на улучшение социальной политики в целом: повышение заботы о пенсионерах, повышение уровня жизни, улучшение качества и доступности бесплатной медицины и образования.
Пикет, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Москве
8 декабря, 12:29
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
"Я считаю, что в Конституции много проблем, наверно, многое надо было бы скорректировать и поменять, может быть. Но эти вещи в принципе прописаны, их надо выполнять, вот и все... Что касается социалки, я считаю, что она прописана и вряд ли тут что-то надо особенно (менять)", - сказал Синельщиков РИА Новости.
Он пояснил, что эта сфера зависит от практики исполнения.
"Не знаю, насколько тут нужно менять Конституцию, другое дело, что социальную политику, конечно, нужно развернуть, это очевидно. И очевидно, что в условиях, когда десятки миллионов людей у нас за чертой бедности, в этой ситуации, конечно, медицина должна быть бесплатной, образование должно быть тоже бесплатным", - сказал депутат.
По его мнению, поправки в Конституцию можно было бы внести в тех сферах, которые как раз большой напряженности со стороны населения не имеют.
"Следовало бы ввести выборность судей, я считаю. Это для меня очевидно. Наверное, надо было бы сделать прокуратуру независимой. Сейчас прокуроров назначают с участием губернаторов и местных законодательных органов, ну а где же независимость прокуроров и какая будет законность обеспечена? Неоднократно в печати приводились доводы о том, что полномочия президента России излишне широкие, такого в мире нет. Наверно, с этим можно было бы согласиться", - сказал депутат.
30323342
Обсудить 8
Юрий СинельщиковГосдума РФФонд "Общественное мнение"РоссияОбщество
Популярные комментарии
А основное-то что ж не внесли - вернуть недра и природные богатства народу?
9 декабря, 16:47
SGSvetlana Gerasimova
3200001
Конституцию надо менять! Она должна определять кто мы и к чему стремимся! А нынешняя - пустая, за все хорошее против всего плохого. Она была написана советскими диссидентами-либералами. Да, возможно на тот момент это был прорыв, то что они хотели изменить в СССР. Но это было давно. Сейчас многое из этого само-собой разумеющейся хоть не всегда выполняемое. А стране нужны новые ориентиры! Кстати вопросы образования и социалки вполне бы могли найти в ней место, но и не только они!
9 декабря, 16:32
Виктор Чирков
810012
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области начали проверку после гибели девочки в детсаду
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Мужчина с Конституцией России в руках
ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
LIVE: Пресс-конференция Министра спорта РФ Павла Колобкова по итогам заседания WADA
Глава Минспорта о решении исполкома WADA. Прямая трансляция
Женщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Монеты на линии упаковки
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Монета номиналом в два рубля 2016 года, выставленная на продажу на портале бесплатных объявлений Авито
Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Здание Королевского суда Лондона, в котором находится Высокий суд
Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Автомобиль
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Париж
"Нормандская четверка" готовится к встрече в Париже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния