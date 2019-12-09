В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию

"Следовало бы ввести выборность судей, я считаю. Это для меня очевидно. Наверное, надо было бы сделать прокуратуру независимой. Сейчас прокуроров назначают с участием губернаторов и местных законодательных органов, ну а где же независимость прокуроров и какая будет законность обеспечена? Неоднократно в печати приводились доводы о том, что полномочия президента России излишне широкие, такого в мире нет. Наверно, с этим можно было бы согласиться", - сказал депутат.