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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T14:21+0300
https://ria.ru/20191209/1562157681.html
Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике

14:21 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийского оппозиционного Курдского национального совета (КНС) ситуацию в Сирии и ход выполнения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
Богданов принял делегацию сирийского оппозиционного Курдского национального совета (КНС) в составе члена сирийского Конституционного комитета Камирана Ходжо, а также Ибрагима Барро и Исмаила Хассафа 9 декабря.
"В ходе беседы была подробно рассмотрена ситуация, складывающаяся в Сирии, с акцентом на обстановку в северо-восточных районах страны и ход выполнения Российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в Сочи 22 октябре с.г.", - говорится в сообщении МИД РФ.
Между сторонами состоялся углублённый обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая итоги двух прошедших в Женеве заседаний сирийского Конституционного комитета. При этом подчеркивалась необходимость учета интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии, отметили в ведомстве.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После победы над терроризмом на первый план выступает политическое урегулирование. Был создан конституционный комитет, заседания которого проходят в Женеве.
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Война в СирииКонституционный комитет СирииВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФВ мире
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