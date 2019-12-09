Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике

Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией сирийского оппозиционного Курдского национального совета (КНС) ситуацию в Сирии и ход выполнения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

Богданов принял делегацию сирийского оппозиционного Курдского национального совета (КНС) в составе члена сирийского Конституционного комитета Камирана Ходжо, а также Ибрагима Барро и Исмаила Хассафа 9 декабря.

"В ходе беседы была подробно рассмотрена ситуация, складывающаяся в Сирии, с акцентом на обстановку в северо-восточных районах страны и ход выполнения Российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в Сочи 22 октябре с.г.", - говорится в сообщении МИД РФ.

Между сторонами состоялся углублённый обмен мнениями по вопросам дальнейшего продвижения процесса политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН, включая итоги двух прошедших в Женеве заседаний сирийского Конституционного комитета. При этом подчеркивалась необходимость учета интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии, отметили в ведомстве.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.