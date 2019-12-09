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В Карачаево-Черкесии 31 декабря объявили выходным днем
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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии 31 декабря объявили выходным днем

13:12 09.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЕлочная игрушка на новогодней елке
Елочная игрушка на новогодней елке
© РИА Новости / Илья Питалев
Елочная игрушка на новогодней елке
ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил в регионе 31 декабря выходным днем, подписав соответствующий указ.
"Сегодня подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года. Чтобы последний день уходящего года можно было бы провести в кругу родных и близких в приятных предновогодних хлопотах", - написал Темрезов в Instagram.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
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ЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинРашид ТемрезовКарачаево-ЧеркесияОбщество
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