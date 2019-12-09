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Законы ДНР ближе к российским, заявил спикер парламента республики
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РИА Новости

Законы ДНР ближе к российским, заявил спикер парламента республики

11:50 09.12.2019 (обновлено: 12:14 09.12.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Законодательство самопровозглашенной Донецкой народной республики становится значительно ближе к российскому, чем к украинскому, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка.
"На сегодняшний день наше законодательство значительно ближе к российскому, чем к украинскому. С каждым законом мы все дальше уходим от украинского законодательства", - отметил Бидёвка.
Ополченцы Донецкой народной республики
11:18
Споры с Киевом должны решаться за столом переговоров, считают в ДНР
Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Читайте полный текст интервью >>
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Владимир БидёвкаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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