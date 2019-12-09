Законы ДНР ближе к российским, заявил спикер парламента республики

ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Законодательство самопровозглашенной Законодательство самопровозглашенной Донецкой народной республики становится значительно ближе к российскому, чем к украинскому, сообщил в интервью РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка

"На сегодняшний день наше законодательство значительно ближе к российскому, чем к украинскому. С каждым законом мы все дальше уходим от украинского законодательства", - отметил Бидёвка.

Ранее власти ДНР неоднократно заявляли, что республика держит курс на интеграцию с Россией. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, в Донецке нацелены на дальнейшее усиление этих процессов.