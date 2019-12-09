Владимир Бидевка: ДНР сделает русский госязыком в сжатые сроки

Изменения в конституцию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики , закрепляющие за русским языком статус единственного государственного в ДНР, будут приняты в самые сжатые сроки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте. Спикер парламента также рассказал, что закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области, не противоречит минским соглашениям, а все споры с Киевом, в том числе о границе, необходимо решать за столом переговоров, а не в окопах.

— Своевременно ли принят закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Отразится ли его принятие на ходе мирного урегулирования конфликта в Донбассе?

— Он принят своевременно. Важно понимать, что он не призван урегулировать конфликт, а направлен на урегулирование внутренних вопросов в жизни нашего государства. Да, там указано, что граница проходит по территории бывшей Донецкой области, однако в статье 40 указано, что на данный момент граница определяется линией соприкосновения. Нарушений минского процесса в этом нет. В целом в конституции Донецкой Народной Республики с мая 2014 года граница определена в рамках бывшей Донецкой области, и никакой истерии при подписании "Минска-1" и "Минска-2" у украинской стороны это не вызывало.

Истерика со стороны представителей Украины надуманная. Если Украина действительно настроена на мир, то ей ничего в этом плане не должно мешать. Если нет, то Украина может любую зацепку искать, чтобы пытаться уйти от мирного способа решения конфликта.

— Вы отмечали, что до урегулирования спора с Украиной граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения. Каким образом он должен быть урегулирован? Украина должна признать итоги референдума о самоопределении 2014 года, который прошел на территории Донецкой области?

— Сложно предугадать, поскольку Украина ведет себя непоследовательно. Донецкая Народная Республика в целом и Народный совет в частности четко придерживаются минских соглашений. Решение конфликта должно определяться на дипломатическом поле, за столом переговоров. В идеале было бы хорошо, если бы из окопов пересели за дипломатический стол окончательно и так решали все эти вопросы.

Кстати, одна из причин, почему так долго работали над законом "О государственной границе", а он был зарегистрирован еще в 2017 году, это важность соблюдения минских соглашений. Мы, в отличие от Украины, правовое государство, и у нас в конституции прописана граница по границе Донецкой области. Принимая тот или иной закон, он не может противоречить конституции, но и не должен нарушать или препятствовать переговорному процессу. Поэтому он ни в коей мере не направлен на нарушение "Минска" и внешнюю ситуацию.

— Глава ДНР предложил закрепить в конституции ДНР за русским языком статус единственного государственного. Не является ли это ответом Киеву на лишение русского языка статуса регионального?

— Если бы это было ответом на украинские действия, то это должно было бы произойти еще в 2014 году, Украина же не только сейчас начала ущемлять русский язык. Это внутренний вопрос. На сегодняшний день все больше сужается область применения украинского языка. Инициатива главы государства просто призвана отобразить в законодательстве объективную реальность, которая сложилась. При этом речь не идет об ущемлении украинского языка. Никто, в отличие от Украины, не запрещает получать образование на украинском языке, общаться.

— Когда данные изменения могут быть внесены в Конституцию?

— Мы уже прорабатываем этот вопрос, соответствующие законопроекты зарегистрированы в Народном совете. Сейчас ориентируемся, что сможем их принять максимум в начале первого квартала 2020 года. Важно понимать, что это изменения в конституцию и в закон "Об образовании". Каждый законопроект должен пройти процедуры рассмотрения и согласования, установленные законодательством, необходимо получить все заключения. Мы надеемся, что изменения будут приняты в максимально сжатые сроки.

— По итогам международного инвестиционного форума Денис Пушилин поручил разработать и принять законы по инвестиционной деятельности, усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере государственно-частного партнерства. Какая работа ведется в данном направлении?

— Еще до форума проводилась работа по развитию законодательства в сфере экономики и инвестиций. В частности, в 2017 году был принят закон "О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве", а в феврале этого года мы в него вносили серьезные изменения. Кроме того, после инвестиционного форума совместно с правительством в рабочей группе идет проработка законопроекта "Об инвестиционной деятельности". Недавно у нас также был зарегистрирован законопроект "О финансовой аренде (лизинге)", который призван способствовать развитию предпринимательства в республике. Над всеми этими законопроектами идет напряженная работа. Надеемся, что оперативно их проработаем и примем.

— Как продвигается синхронизация законодательства с ЛНР? Что этот процесс даст республикам?

— Мы тесно сотрудничаем с ЛНР. Хотел бы выделить один важный зеркальный для наших республик закон, который был принят в этом году, – это закон "О трансграничных концернах". Он направлен не только на экономическое сотрудничество, но и на научно-техническое. До этого возможности создания таких концернов не было ни у нас, ни в ЛНР.

Сейчас законодательство республик схоже приблизительно на 60-70 процентов. Конечно, есть и различия – мы отдельные государства, и у нас есть свои особенности социальной, общественной жизни. Так же и в экономике.

— Речь о стопроцентной синхронизации не идет?

— О стопроцентной синхронизации, в принципе, говорить тяжело. Для примера можно рассмотреть Российскую Федерацию: федеральные законы устанавливают общие нормы, а законами субъектов определяется механизм их реализации с учетом региональных особенностей. Наша цель – сделать так, чтобы республикам было легче взаимодействовать в плане экономики, бизнеса. Но здесь важно и не навредить друг другу.

— Что касается Земельного кодекса и продажи земли, ДНР пойдет по стопам Украины, которая намерена ее продавать, или земля останется собственностью республики, ее народа?

— В конституции Донецкой Народной Республики прописано, что земля, как и другие природные ресурсы, в ДНР используется и охраняется как основа жизни и деятельности народа. Земельный кодекс на данный момент в разработке, но уже сейчас могу сказать, что такой вакханалии, как планируется на Украине с продажей земли, у нас не будет. На Украине сегодня земля – единственный источник политических, финансовых торгов и какого-то диалога с Западом, поэтому уже западные финансовые структуры, в том числе МВФ, возмутились, почему Украина откладывает на перспективу продажу земли иностранцам. Уже начинают оказывать давление. То, что на Украине заявляют о скором росте ВВП, говорит, что сюда как раз и входит продажа земли за бесценок. Получается, там уже дошли до преступного состояния, чтобы продавать свою землю налево и направо.

— Сейчас ДНР берет за основу российское законодательство?

— На сегодняшний день наше законодательство значительно ближе к российскому, чем к украинскому. С каждым законом мы все дальше уходим от украинского законодательства.

— Как вы видите сотрудничество, сосуществование, взаимоотношения с Киевом?

— Все люди в республике надеются, что рано или поздно будет установлен мир. Жить в состоянии перманентной войны – не очень хорошая перспектива. Мы за мирное урегулирование конфликта. Мы приверженцы минского процесса как одного из путей, который может привести к нему. Но пока мы не видим этого от Украины.