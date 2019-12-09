Владимир Бидевка: ДНР сделает русский госязыком в сжатые сроки

Изменения в конституцию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, закрепляющие за русским языком статус единственного государственного в ДНР, будут приняты в самые сжатые сроки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте. Спикер парламента также рассказал, что закон, устанавливающий границы республики в пределах Донецкой области, не противоречит минским соглашениям, а все споры с Киевом, в том числе о границе, необходимо решать за столом переговоров, а не в окопах.
— Своевременно ли принят закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области. Отразится ли его принятие на ходе мирного урегулирования конфликта в Донбассе?
— Он принят своевременно. Важно понимать, что он не призван урегулировать конфликт, а направлен на урегулирование внутренних вопросов в жизни нашего государства. Да, там указано, что граница проходит по территории бывшей Донецкой области, однако в статье 40 указано, что на данный момент граница определяется линией соприкосновения. Нарушений минского процесса в этом нет. В целом в конституции Донецкой Народной Республики с мая 2014 года граница определена в рамках бывшей Донецкой области, и никакой истерии при подписании "Минска-1" и "Минска-2" у украинской стороны это не вызывало.
Истерика со стороны представителей Украины надуманная. Если Украина действительно настроена на мир, то ей ничего в этом плане не должно мешать. Если нет, то Украина может любую зацепку искать, чтобы пытаться уйти от мирного способа решения конфликта.
— Вы отмечали, что до урегулирования спора с Украиной граница ДНР будет проходить по линии соприкосновения. Каким образом он должен быть урегулирован? Украина должна признать итоги референдума о самоопределении 2014 года, который прошел на территории Донецкой области?
— Сложно предугадать, поскольку Украина ведет себя непоследовательно. Донецкая Народная Республика в целом и Народный совет в частности четко придерживаются минских соглашений. Решение конфликта должно определяться на дипломатическом поле, за столом переговоров. В идеале было бы хорошо, если бы из окопов пересели за дипломатический стол окончательно и так решали все эти вопросы.
Кстати, одна из причин, почему так долго работали над законом "О государственной границе", а он был зарегистрирован еще в 2017 году, это важность соблюдения минских соглашений. Мы, в отличие от Украины, правовое государство, и у нас в конституции прописана граница по границе Донецкой области. Принимая тот или иной закон, он не может противоречить конституции, но и не должен нарушать или препятствовать переговорному процессу. Поэтому он ни в коей мере не направлен на нарушение "Минска" и внешнюю ситуацию.
— Глава ДНР предложил закрепить в конституции ДНР за русским языком статус единственного государственного. Не является ли это ответом Киеву на лишение русского языка статуса регионального?
— Если бы это было ответом на украинские действия, то это должно было бы произойти еще в 2014 году, Украина же не только сейчас начала ущемлять русский язык. Это внутренний вопрос. На сегодняшний день все больше сужается область применения украинского языка. Инициатива главы государства просто призвана отобразить в законодательстве объективную реальность, которая сложилась. При этом речь не идет об ущемлении украинского языка. Никто, в отличие от Украины, не запрещает получать образование на украинском языке, общаться.
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— Когда данные изменения могут быть внесены в Конституцию?
— Мы уже прорабатываем этот вопрос, соответствующие законопроекты зарегистрированы в Народном совете. Сейчас ориентируемся, что сможем их принять максимум в начале первого квартала 2020 года. Важно понимать, что это изменения в конституцию и в закон "Об образовании". Каждый законопроект должен пройти процедуры рассмотрения и согласования, установленные законодательством, необходимо получить все заключения. Мы надеемся, что изменения будут приняты в максимально сжатые сроки.
— По итогам международного инвестиционного форума Денис Пушилин поручил разработать и принять законы по инвестиционной деятельности, усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере государственно-частного партнерства. Какая работа ведется в данном направлении?
— Еще до форума проводилась работа по развитию законодательства в сфере экономики и инвестиций. В частности, в 2017 году был принят закон "О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве", а в феврале этого года мы в него вносили серьезные изменения. Кроме того, после инвестиционного форума совместно с правительством в рабочей группе идет проработка законопроекта "Об инвестиционной деятельности". Недавно у нас также был зарегистрирован законопроект "О финансовой аренде (лизинге)", который призван способствовать развитию предпринимательства в республике. Над всеми этими законопроектами идет напряженная работа. Надеемся, что оперативно их проработаем и примем.
— Как продвигается синхронизация законодательства с ЛНР? Что этот процесс даст республикам?
— Мы тесно сотрудничаем с ЛНР. Хотел бы выделить один важный зеркальный для наших республик закон, который был принят в этом году, – это закон "О трансграничных концернах". Он направлен не только на экономическое сотрудничество, но и на научно-техническое. До этого возможности создания таких концернов не было ни у нас, ни в ЛНР.
Сейчас законодательство республик схоже приблизительно на 60-70 процентов. Конечно, есть и различия – мы отдельные государства, и у нас есть свои особенности социальной, общественной жизни. Так же и в экономике.
— Речь о стопроцентной синхронизации не идет?
— О стопроцентной синхронизации, в принципе, говорить тяжело. Для примера можно рассмотреть Российскую Федерацию: федеральные законы устанавливают общие нормы, а законами субъектов определяется механизм их реализации с учетом региональных особенностей. Наша цель – сделать так, чтобы республикам было легче взаимодействовать в плане экономики, бизнеса. Но здесь важно и не навредить друг другу.
— Что касается Земельного кодекса и продажи земли, ДНР пойдет по стопам Украины, которая намерена ее продавать, или земля останется собственностью республики, ее народа?
— В конституции Донецкой Народной Республики прописано, что земля, как и другие природные ресурсы, в ДНР используется и охраняется как основа жизни и деятельности народа. Земельный кодекс на данный момент в разработке, но уже сейчас могу сказать, что такой вакханалии, как планируется на Украине с продажей земли, у нас не будет. На Украине сегодня земля – единственный источник политических, финансовых торгов и какого-то диалога с Западом, поэтому уже западные финансовые структуры, в том числе МВФ, возмутились, почему Украина откладывает на перспективу продажу земли иностранцам. Уже начинают оказывать давление. То, что на Украине заявляют о скором росте ВВП, говорит, что сюда как раз и входит продажа земли за бесценок. Получается, там уже дошли до преступного состояния, чтобы продавать свою землю налево и направо.
— Сейчас ДНР берет за основу российское законодательство?
— На сегодняшний день наше законодательство значительно ближе к российскому, чем к украинскому. С каждым законом мы все дальше уходим от украинского законодательства.
— Как вы видите сотрудничество, сосуществование, взаимоотношения с Киевом?
— Все люди в республике надеются, что рано или поздно будет установлен мир. Жить в состоянии перманентной войны – не очень хорошая перспектива. Мы за мирное урегулирование конфликта. Мы приверженцы минского процесса как одного из путей, который может привести к нему. Но пока мы не видим этого от Украины.
Если говорить о дальнейшем развитии отношений с Украиной, нужно понимать, с какой Украиной. Если эта страна будет настроена на агрессию, на саморазрушение, на фашистскую идеологию, оголтелое противостояние с русским миром, то с такой Украиной тяжело будет соседствовать, о чем-то разговаривать в принципе. Но я уверен, что можно будет выстроить нормальные взаимоотношения с Украиной, если она вернется на путь адекватной жизни государства. Когда на Украине будет больше здравого смысла, когда она будет настроена на взаимовыгодное сосуществование, взаимовыгодную жизнь, тогда мы сможем дипломатическим путем выработать те или иные позиции нормальных взаимоотношений.