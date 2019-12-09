РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T12:10+0300
https://ria.ru/20191209/1562147940.html
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

11:40 09.12.2019 (обновлено: 12:10 09.12.2019)
1542
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

"Мы подписали соглашение с Россией. Однако мы видим, что YPG полностью не вышли, продолжаются довольно серьезные нападения. Но число таких инцидентов постепенно уменьшается, потому что мы постоянно на связи с российскими партнерами и они прилагают усилия в этом направлении", — отметил он.

Ситуация на севере Сирии

В октябре Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы
20 ноября, 12:54Война в Сирии
Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, заявил Лавров
Многие западные партнеры Турции, включая Соединенные Штаты, осудили этот шаг. Однако Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, отвел свои войска, заявив, что США "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку. Позже объявили о приостановке операции и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
5 декабря, 15:22
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
На прошлой неделе Анкара в очередной раз заявила, что может возобновить военную операцию в Сирии, если соглашения с Россией и США не будут выполняться.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
3110013
Обсудить 0
Война в СирииХулуси АкарТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Панорама Ракки, Сирия
Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Встреча Путина и Зеленского пройдет после "нормандского" саммита
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Разливное пиво
Названы самые пьющие российские регионы
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019
SIPRI составила список крупнейших мировых производителей оружия
Афганские военные
СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных
Русская Арктика
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Эксперт прокомментировал заявление Лаврова по курдам в Сирии
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы
Der Spiegel предрек крах основ мировой торговли в считанные дни
Покупатели в одном из гипермаркетов
Роскачество утвердило первые нацстандарты "зеленой" продукции
Извержение вулкана в Новой Зеландии
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
Объект газотранспортной системы Украины
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
Лента новостейМолния