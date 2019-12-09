В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Благодаря подписанию российско-турецкого меморандума по Сирии инциденты с участием Сил самообороны сирийских курдов (YPG) стали реже, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.
"Мы подписали соглашение с Россией. Однако мы видим, что YPG полностью не вышли, продолжаются довольно серьезные нападения. Но число таких инцидентов постепенно уменьшается, потому что мы постоянно на связи с российскими партнерами и они прилагают усилия в этом направлении", — отметил он.
Ситуация на севере Сирии
В октябре Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая Соединенные Штаты, осудили этот шаг. Однако Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, отвел свои войска, заявив, что США "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку. Позже объявили о приостановке операции и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
На прошлой неделе Анкара в очередной раз заявила, что может возобновить военную операцию в Сирии, если соглашения с Россией и США не будут выполняться.
23 октября, 20:46Новые российско-турецкие договоренности по Сирии