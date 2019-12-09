В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

"Мы подписали соглашение с Россией. Однако мы видим, что YPG полностью не вышли, продолжаются довольно серьезные нападения. Но число таких инцидентов постепенно уменьшается, потому что мы постоянно на связи с российскими партнерами и они прилагают усилия в этом направлении", — отметил он.