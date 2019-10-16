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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

14:14 16.10.2019 (обновлено: 15:38 16.10.2019)
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© РИА НовостиСирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
© РИА Новости
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
РАККА, 16 окт — РИА Новости. Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.
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Ракку в 2014 году захватили террористы "Исламского государства"*, город фактически стал цитаделью боевиков.
В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.
МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.
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В воскресенье стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии и официальные власти страны договорились о размещении правительственных войск на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
Это произошло после того, как президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и ИГ*. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании.
Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Это означает, что США с сателлитами позорно проиграли России в Сирии.
16 октября, 14:27
scoffer
12431018
Ракка никогда не была курдской, ее населял и населяют преимущественно арабы. Мне кажется, что это лучший вариант событий для них. Быстрее бы конец войне.
16 октября, 14:31
ЮКЮрий Князев
9711001
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