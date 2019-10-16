Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник

РАККА, 16 окт — РИА Новости. Передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны впервые с 2014 года, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.

Собеседник агентства добавил, что правительственные войска установили свои наблюдательные пункты.

Ракку в 2014 году захватили террористы "Исламского государства"*, город фактически стал цитаделью боевиков.

В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен.

МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.

В воскресенье стало известно, что курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии и официальные власти страны договорились о размещении правительственных войск на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Это произошло после того, как президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и ИГ*. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании.

Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.