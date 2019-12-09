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Религия и мировоззрение
2019-12-09T11:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562147614.html
Роль женщины в еврейском мире обсудят на конференции в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/94034/51/940345132_0:48:900:554_1036x0_80_0_0_9b015e364cdfa9166023b8d42c415293.jpg
РИА Новости

Роль женщины в еврейском мире обсудят на конференции в Москве

11:34 09.12.2019 (обновлено: 11:39 09.12.2019)
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© Фото : кинокомпания "Россфильм"Кадр из фильма "Иуда" Андрея Богатырева
Кадр из фильма Иуда Андрея Богатырева
© Фото : кинокомпания "Россфильм"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первая московская международная конференция "Роль женщины в еврейском мире", где обсудят женское лидерство, пройдет в столице в этот понедельник, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Конференция должна стать источником новых идей о том, как женщины могут поддержать современную еврейскую общинную жизнь, помочь найти правильный путь для успешного развития еврейской общины, сделать ее сильной и независимой", - приводит пресс служба РЕК слова инициатора конференции, председателя Женской лиги РЕК Алины Гоникман.
По ее словам, важнейшие задачи конференции – вовлечение молодых женщин в еврейскую общину и развитие их инициативности.
Открытие конференции и круглый стол с участием российских и международных женских организаций пройдет в Институте востоковедения РАН, где обсудят, "как интегрировать роль женщины-лидера в повседневную жизнь, с какими задачами сталкиваются женщины-лидеры и каковы варианты поддержки для женщин, желающих выйти за пределы своей привычной социальной роли".
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Также запланирована дискуссия в формате "паблик-ток" в арт-пространстве Cube отеля Ritz-Carlton. В ней примут участие генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, медиаменеджер Регина фон Флемминг, основатель London Gates Education Group Юлия Десятникова, временный поверенный в делах США в РФ Джули Фишер.
"Гости поделятся опытом по работе с женским сообществом и особенностями привлечения женщин к активному участию в общинах и организациях", - говорится в сообщении.
Конференцию организуют Российский еврейский конгресс (РЕК), Институт востоковедения РАН при поддержке посольства государства Израиль в РФ, Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут") и арт-пространства Cube.
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