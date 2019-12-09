Роль женщины в еврейском мире обсудят на конференции в Москве

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первая московская международная конференция "Роль женщины в еврейском мире", где обсудят женское лидерство, пройдет в столице в этот понедельник, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Конференция должна стать источником новых идей о том, как женщины могут поддержать современную еврейскую общинную жизнь, помочь найти правильный путь для успешного развития еврейской общины, сделать ее сильной и независимой", - приводит пресс служба РЕК слова инициатора конференции, председателя Женской лиги РЕК Алины Гоникман.

По ее словам, важнейшие задачи конференции – вовлечение молодых женщин в еврейскую общину и развитие их инициативности.

Открытие конференции и круглый стол с участием российских и международных женских организаций пройдет в Институте востоковедения РАН, где обсудят, "как интегрировать роль женщины-лидера в повседневную жизнь, с какими задачами сталкиваются женщины-лидеры и каковы варианты поддержки для женщин, желающих выйти за пределы своей привычной социальной роли".

Также запланирована дискуссия в формате "паблик-ток" в арт-пространстве Cube отеля Ritz-Carlton. В ней примут участие генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, медиаменеджер Регина фон Флемминг, основатель London Gates Education Group Юлия Десятникова, временный поверенный в делах США в РФ Джули Фишер.

"Гости поделятся опытом по работе с женским сообществом и особенностями привлечения женщин к активному участию в общинах и организациях", - говорится в сообщении.