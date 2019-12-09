Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Валерия отметила, что сын с девушкой хотели приехать на один день, чтобы пообедать вместе с ней.

"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии. Но это еще и урок. Потому что без надобности лучше такие расстояния не преодолевать", — подчеркнула певица.