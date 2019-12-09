Валерия рассказала о ДТП с участием сына

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Валерия прокомментировала аварию, в которую попал ее сын Арсений Шульгин.
Артистка рассказала, что, когда она узнала о поездке сына в Санкт-Петербург, у нее возникло плохое предчувствие.
"Как-то вот прямо чутье у меня было. Я позвонила через пять минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать", — сказала она в интервью РЕН ТВ.
Валерия отметила, что сын с девушкой хотели приехать на один день, чтобы пообедать вместе с ней.
"Не так я себе представляла наш семейный обед. Все в стрессовом состоянии. Но это еще и урок. Потому что без надобности лучше такие расстояния не преодолевать", — подчеркнула певица.
Инцидент произошел 8 декабря, когда Шульгин направлялся в Санкт-Петербург на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.