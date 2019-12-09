Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом

Инцидент произошел 8 декабря, когда Шульгин направлялся в Северную столицу на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.

Молодой человек назвал день, в который произошла авария, своим "вторым днем рождения" и сопроводил пост снимками операции в больнице и фотографиями разбитого автомобиля.

По его словам, поездка в Петербург в плохую погоду была "большой ошибкой". "Итог. Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам", – рассказал Шульгин.