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Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом
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РИА Новости

Сын Валерии показал последствия ДТП под Петербургом

02:16 09.12.2019
39524
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
Арсений Шульгин. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сын певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в своем Instagram снимки с последствиями ДТП, в которое он попал в Ленинградской области.
Инцидент произошел 8 декабря, когда Шульгин направлялся в Северную столицу на выступление матери. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка Лиана, врезался в барьерное ограждение.
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Молодой человек назвал день, в который произошла авария, своим "вторым днем рождения" и сопроводил пост снимками операции в больнице и фотографиями разбитого автомобиля.
По его словам, поездка в Петербург в плохую погоду была "большой ошибкой". "Итог. Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам", – рассказал Шульгин.
Он отметил, что автомобиль, на котором передвигались молодые люди, оказался в состоянии "под списание". "Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий", - заключил молодой человек.
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Арсений ШульгинВалерияЛенинградская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Не думаю, что такие «новости» заслуживают место в разделе «главное»...
9 декабря, 05:07
АИАлександр И.
2300000
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