9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".
Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.
Памятная дата приурочена к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II, когда в 1769 году был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из которых первая была наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали четыре человека, среди которых великие русские полководцы Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли.
До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен.
До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднен.
В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца – орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов, а статут ордена во многом напоминал статут знака отличия военного ордена. Награждение орденом проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.
Статус военной награды был возвращен ордену согласно Указу президента Российской Федерации от 8 августа 2000 года "Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – Георгиевском кресте".
По состоянию на декабрь 2018 года, орденом Святого Георгия IV степени были награждены девять человек, III степени – один, II степени – три. Знаком отличия – Георгиевским крестом IV степени – 553 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат российской армии.
В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.
В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.
Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола "Челюскин". Первыми женщинами - Героями Советского Союза стали летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток в 1938 году.
Всего за период существования СССР звания Героя Советского Союза было удостоено 12 772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – три и четырежды – два человека. В общем числе Героев Советского Союза 95 женщин, 44 гражданина зарубежных государств.
Последним, кому была вручена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (№ 11664) 24 декабря 1991 года стал младший научный сотрудник – водолазный специалист капитан 3 ранга Леонид Солодков. Он отработал под водой в барокамере во время научных экспериментов более 3000 часов – 15 дней на глубине 500 метров и 25 дней – на глубине 450 метров.
Главная государственная награда современной России – звание Герой Российской Федерации – была установлена Законом РФ от 20 марта 1992 года. Этим же законом был учрежден знак особого отличия – медаль "Золотая Звезда".
"Золотая Звезда" под номером 1 (Указ президента РФ от 11 апреля 1992 года) "за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции "Мир" увековечила подвиг космонавта Сергея Крикалева. Во время второго полета Крикалев пробыл на орбитальной станции "Мир" 311 суток – с 18 мая 1991 года по 25 марта 1992 года, совершил семь выходов в открытый космос.
По состоянию на 6 февраля 2018 года общее число удостоенных звания Героя Российской Федерации составило 1090 человек. Более 600 человек из них – военнослужащие.
В 2018-2019 годах были опубликованы указы президента РФ о ряде присвоений звания Героя Российской Федерации. В частности, звание было присвоено подводникам, погибшим при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, погибшему в Сирии военному летчику Роману Филипову, космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Прокопьеву, летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, и другим.
Также СМИ сообщали о присвоении звания Герой Российской Федерации высокопоставленным чиновникам, однако указы об их награждении не публиковались.
В 2018-2019 годах были опубликованы указы президента РФ о ряде присвоений звания Героя Российской Федерации. В частности, звание было присвоено подводникам, погибшим при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, погибшему в Сирии военному летчику Роману Филипову, космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Прокопьеву, летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, и другим.
Также СМИ сообщали о присвоении звания Герой Российской Федерации высокопоставленным чиновникам, однако указы об их награждении не публиковались.
Точное количество присвоений звания остается неизвестным в связи с секретностью многих награждений. Поэтому списки граждан, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и ряд указов президента РФ о присвоении звания официально не публикуются.
В честь Дня героев Отечества в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием, на который приглашаются герои Советского Союза, России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников