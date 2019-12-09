День героев Отечества

По состоянию на декабрь 2018 года, орденом Святого Георгия IV степени были награждены девять человек, III степени – один, II степени – три. Знаком отличия – Георгиевским крестом IV степени – 553 младших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат российской армии.

В СССР высшей степенью отличия считалось звание Героя Советского Союза, которое было учреждено в апреле 1934 года.