Космонавт Прокопьев стал Героем России, Потанин и Крутой получили ордена

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград композитору Игорю Крутому, заместителю генпрокурора Юрию Гулягину и космонавту-испытателю Сергея Прокопьева, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации... присвоить почетное звание "Летчик-космонавт РФ" Прокопьеву Сергею Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов", - говорится в тексте документа.
Орденом Александра Невского награждены глава "Норильского никеля" Владимир Потанин, заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, президент петербургского клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин и композитор Игорь Крутой.
Кроме этого, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России орденом Дружбы награжден российский в Намибии Валерий Уткин.
Вчера, 20:46Школьника наградили посмертно за спасение детейВ конце мая 13-летний Дима Новоселов из Челябинской области спас двоих детей, тонувших в карьере. Этот подвиг стоил мальчику жизни. Дима был юнармейцем и мечтал стать военным, чтобы защищать людей. Его родителям вручили награду, присвоенную их сыну посмертно. Указ был подписан президентом.