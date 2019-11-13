Космонавт Прокопьев стал Героем России, Потанин и Крутой получили ордена

Школьника наградили посмертно за спасение детей В конце мая 13-летний Дима Новоселов из Челябинской области спас двоих детей, тонувших в карьере. Этот подвиг стоил мальчику жизни. Дима был юнармейцем и мечтал стать военным, чтобы защищать людей. Его родителям вручили награду, присвоенную их сыну посмертно. Указ был подписан президентом.