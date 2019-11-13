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РИА Новости

Космонавт Прокопьев стал Героем России, Потанин и Крутой получили ордена

00:21 13.11.2019
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© Фото : Роскосмос/Сергей ПрокопьевКосмонавт Сергей Прокопьев на МКС
Космонавт Сергей Прокопьев на МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Прокопьев
Космонавт Сергей Прокопьев на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении государственных наград композитору Игорю Крутому, заместителю генпрокурора Юрию Гулягину и космонавту-испытателю Сергея Прокопьева, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации... присвоить почетное звание "Летчик-космонавт РФ" Прокопьеву Сергею Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов", - говорится в тексте документа.
Орденом Александра Невского награждены глава "Норильского никеля" Владимир Потанин, заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, президент петербургского клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин и композитор Игорь Крутой.
Кроме этого, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России орденом Дружбы награжден российский в Намибии Валерий Уткин.
Школьника наградили посмертно за спасение детей
Вчера, 20:46
Школьника наградили посмертно за спасение детейВ конце мая 13-летний Дима Новоселов из Челябинской области спас двоих детей, тонувших в карьере. Этот подвиг стоил мальчику жизни. Дима был юнармейцем и мечтал стать военным, чтобы защищать людей. Его родителям вручили награду, присвоенную их сыну посмертно. Указ был подписан президентом.
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Спортсмены и команды
Сергей Прокопьев
Александр НевскийИгорь КрутойМеждународная космическая станция (МКС)Норильский никельВладимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
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