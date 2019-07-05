Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на . Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.

Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Долонский и Филин на момент трагедии уже были Героями России.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек

Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.

Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.