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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Это капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Именно Соловьев спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение.
Остальные погибшие посмертно получили ордена Мужества. Это капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
Долонский и Филин на момент трагедии уже были Героями России.
Сергей Шойгу
3 июля, 14:04
"Ценой своих жизней". Шойгу рассказал о геройских действиях подводниковМинистр обороны Сергей Шойгу раскрыл подробности ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, где в результате пожара погибли 14 моряков.
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля. Погибли 14 человек.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как эта информация относится к категории гостайны. Известно лишь, что моряки занимались изучением гидросферы.
Как рассказали в Минобороны, очаг возгорания находился в аккумуляторном отсеке. Подводники до конца боролись с огнем и смогли ликвидировать его ценой своей жизни. Им также удалось сберечь ядерную энергоустановку, аппарат скоро снова вернется в строй.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, экипаж состоял из уникальных военных специалистов. Семьям жертв трагедии окажут всю необходимую помощь, пообещал глава военного ведомства.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Почему только четыре моряка - герои России? А остальные погибшие моряки разве не герои России?
5 июля, 12:35
Oksana Bogomolova
123311212
Вечная память ГЕРОЯМ!!! Семьям искреннее соболезнование.
5 июля, 12:29
bbogdanov65.ivanovo
7011611
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