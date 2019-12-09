История переговоров в "нормандском формате"

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.
Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – четырнадцать раз.
Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции летом 2014 года. 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Порошенко в основном говорили о событиях на востоке Украины.
Главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке страны, а также боевых действий с обеих сторон: и украинскими вооруженными силами, и приверженцами федерализации Украины.
Следующей встречей в "нормандском формате" стали переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штанмайера, Павла Климкина и Лорана Фабиуса 2 июля 2014 года в Берлине (Германия). Главы МИД выработали совместную декларацию, в которой стороны подтвердили обязательство достичь мира на Украине.
Вторая встреча на уровне министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины прошла 17 августа 2014 года в Берлине. Обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по содействию урегулированию внутриукраинского кризиса, "нормандская четверка" пришла к консенсусу по доставке гуманитарного конвоя на юго-восток Украины.
Лидеры Германии, России, Украины и Франции вновь встретились в "нормандском формате" 17 октября 2014 года в Милане (Италия) "на полях" форума "Азия – Европа". Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко обсудили пути мирного урегулирования ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, а также вопросы поставок российского газа европейским потребителям через украинскую территорию. Президент России Владимир Путин положительно охарактеризовал итоги переговоров в "нормандском формате". Владимир Путин и Петр Порошенко провели также двусторонние переговоры.
12 января 2015 года в Берлине состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД. В итоговом заявлении министры подтвердили приверженность мирному урегулированию кризиса, основой для которого являются минские договоренности.
Очередное заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД прошло в Берлине 21 января 2015 года на фоне резкой эскалации конфликта в Донбассе, где Вооруженные силы Украины с новой силой возобновили спецоперацию. Главным итогом встречи, которая продлилась около трех часов, стал призыв министров прекратить военные действия и отозвать тяжелое вооружение в соответствии с линией, оговоренной в приложении к минскому меморандуму от 12 сентября 2014 года.
11-12 февраля 2015 года в Минске (Белоруссия) состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины продолжались около 16 часов. Практическим итогом переговоров в Минске стали два документа. Первый – Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".
24 февраля 2015 года главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили в Париже выполнение минских договоренностей от 12 февраля. Встреча продолжалась около трех часов. Никаких документов по ее итогам подписано не было. В итоговом коммюнике участники переговоров призвали к строгому соблюдению всех положений минских соглашений, включающих режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Вместе с тем главы МИД "нормандской четверки" призвали "к усилению специальной миссии наблюдателей ОБСЕ и увеличению ее мандата с точки зрения персонала, оборудования и дополнительного финансирования".
23 июня 2015 года переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" прошли в Париже за закрытыми дверями и длились более четырех часов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что все стороны высказали приверженность "Минску-2" и отметили, что альтернативы ему пока нет.
Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" были противоречивыми и полными расхождений между представителями России и Украины в том, как конкретно воплощать в жизнь договоренности Минска.
12 сентября 2015 года седьмая встреча глав МИД стран "нормандского формата" прошла в Берлине. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания встречи заявил, что по некоторым вопросам участники переговоров в "нормандском формате" значительно продвинулись вперед, в частности, по вопросам обеспечения безопасности на востоке Украины.
Участники переговоров выступили за укрепление и продолжение режима прекращения огня в Донбассе. Министры иностранных дел стран "нормандского формата" выступили за разработку в окончательном виде договоренностей об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров в Донбассе. По итогам переговоров министры согласились преодолеть разночтения в трактовке минских договоренностей в части местных выборов в Донбассе.
2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в узком формате общались примерно в течение часа, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. В общей сложности лидеры четырех стран беседовали 4 часа 50 минут. "Нормандская четверка" обсудила закон об амнистии и сроки проведения выборов на востоке Украины, в частности, речь шла об определении последовательности данных событий, что не было предусмотрено в "Минске-2". Участники встречи согласовали вопросы отвода тяжелых вооружений на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи заявил журналистам, что много внимания было уделено выборам в ДНР и ЛНР. По словам президента Украины Петра Порошенко, лидеры "нормандской четверки "договорились о необходимости доступа СММ ОБСЕ на всю подконтрольную ополчению территорию в Донбассе.
"Нормандская четверка" также договорилась о начале работ по разминированию территории Донбасса.
6 ноября 2015 года в Германии прошла встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. На вилле МИД ФРГ в предместье Мюнхена глава немецкого ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер принимал коллег из России, Франции и Украины. По словам хозяина встречи Штайнмайера, участники переговоров основное время работы посвятили вопросам безопасности, в частности условиям сохранения режима прекращения огня. Было решено согласовать отвод тяжелого вооружения до конца 2015 года, а также решено до конца ноября 2015 года представить "дорожную карту" по разминированию территории Донбасса. Участники встречи традиционно уделили большое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса. Стороны договорились, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут в 2016 году и в полном соответствии с минскими договоренностями и законодательством Украины.
13 февраля 2016 года в Мюнхене прошла очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров. Францию в связи с отставкой главы МИД Лорана Фабиуса представлял политдиректор французского МИД Николя де Ривьер. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в ходе встречи обращалось внимание на необходимость воздействия на обе стороны, Киев и Донбасс, в плане более строгого выполнения договоренностей о прекращении огня. Особое внимание стороны уделили политическому блоку проблем. Также Россия обратила внимание германских и французских партнеров на блокирование Киевом участия представителей Луганской и Донецкой провозглашенных республик в совместном центре контроля и координации по вопросам прекращения огня и наблюдения за нарушениями.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи заявил, что переговоры глав МИД в "нормандском формате" стали подготовительными для дальнейших встреч и не завершились конкретными результатами.
3 марта 2016 года в Париже прошла очередная встреча глав МИД "нормандской четверки". По итогам четырехчасовой встречи министрам не удалось достичь весомых результатов. Одна из ключевых проблем украинского урегулирования – вопрос проведения местных выборов в Донбассе – так и не была сдвинута с мертвой точки, и во многом из-за позиции Киева, который фактически заблокировал инициативу ФРГ и Франции, подержанную Москвой, провести голосование до июня. По некоторым вопросам сторонам все же удалось прийти к согласию. Как сообщил глава МИД Франции, министры определили ряд задач и календарь процесса украинского урегулирования.
Сторонам переговоров удалось обстоятельно обсудить ситуацию в сфере безопасности, выполнение решений, в том числе "принятые в дополнение к "Минску" относительно тяжелых вооружений, отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе встречи были также рассмотрены доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "которые фиксируют нарушения с обеих сторон, причем, в отношении отведенных и зарегистрированных вооружений".
11 мая 2016 года состоялась очередная встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По ее итогам стало известно, что участники переговоров не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования, в первую очередь, в вопросе проведения местных выборов в Донбассе.
При этом стороны сообщили о достижении некоторых договоренностей по вопросу обеспечения безопасности.
19 октября 2016 года состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Главы РФ, Германии, Франции и Украины Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили, что в данный момент реализация минских соглашений возможна только в той части, которая относится к блоку безопасности. Что же касается политического и гуманитарного блоков, которые находятся в исключительной компетенции Украины, то здесь практически никакого прогресса достичь не удалось. Было принято решение до конца ноября 2016 года разработать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки.
29 ноября 2016 года в Минске прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По словам главы иностранного ведомства РФ Сергея Лаврова, никаких прорывов на ней достигнуто не было. Главы МИД так и не смогли согласовать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.
На встрече 18 февраля 2017 года в Мюнхене главы МИД "нормандской четверки" рассмотрели ход выполнения тех договоренностей, которые достигли президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии осенью 2016 года в Берлине, и отметили, что больших результатов на этих направлениях достигнуто не было.
11 июня 2018 года в Берлине состоялась очередная встреча министров иностранных дел в "нормандском формате". Переговоры прошли впервые за 16 месяцев с последней встречи глав МИД. Среди поднятых тем – реализация минских соглашений, в том числе установление долгосрочного режима прекращения огня, разведение сторон и обмен пленными, размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН и подтверждение так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса).
Хотя стороны не достигли прорыва в решении ряда наболевших вопросов в процессе переговоров, итоги консультаций были с удовлетворением восприняты их участниками.
В рамках "нормандского формата" проходят не только встречи, но и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях.
29 марта 2018 года лидеры стран "нормандского формата" в совместном заявлении подтвердили приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы).
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