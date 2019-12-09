История переговоров в "нормандском формате"

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – четырнадцать раз.

Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции летом 2014 года . 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Порошенко в основном говорили о событиях на востоке Украины.

Главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке страны, а также боевых действий с обеих сторон: и украинскими вооруженными силами, и приверженцами федерализации Украины.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции вновь встретились в "нормандском формате" 17 октября 2014 года в Милане (Италия) "на полях" форума "Азия – Европа". Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко обсудили пути мирного урегулирования ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, а также вопросы поставок российского газа европейским потребителям через украинскую территорию. Президент России Владимир Путин положительно охарактеризовал итоги переговоров в "нормандском формате". Владимир Путин и Петр Порошенко провели также двусторонние переговоры

12 января 2015 года в Берлине состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД. В итоговом заявлении министры подтвердили приверженность мирному урегулированию кризиса, основой для которого являются минские договоренности.

11-12 февраля 2015 года в Минске (Белоруссия) состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины продолжались около 16 часов. Практическим итогом переговоров в Минске стали два документа . Первый – Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

24 февраля 2015 года главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили в Париже выполнение минских договоренностей от 12 февраля. Встреча продолжалась около трех часов. Никаких документов по ее итогам подписано не было. В итоговом коммюнике участники переговоров призвали к строгому соблюдению всех положений минских соглашений, включающих режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Вместе с тем главы МИД "нормандской четверки" призвали "к усилению специальной миссии наблюдателей ОБСЕ и увеличению ее мандата с точки зрения персонала, оборудования и дополнительного финансирования".

Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" были противоречивыми и полными расхождений между представителями России и Украины в том, как конкретно воплощать в жизнь договоренности Минска.

12 сентября 2015 года седьмая встреча глав МИД стран "нормандского формата" прошла в Берлине . Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания встречи заявил, что по некоторым вопросам участники переговоров в "нормандском формате" значительно продвинулись вперед, в частности, по вопросам обеспечения безопасности на востоке Украины.

6 ноября 2015 года в Германии прошла встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. На вилле МИД ФРГ в предместье Мюнхена глава немецкого ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер принимал коллег из России, Франции и Украины. По словам хозяина встречи Штайнмайера, участники переговоров основное время работы посвятили вопросам безопасности, в частности условиям сохранения режима прекращения огня. Было решено согласовать отвод тяжелого вооружения до конца 2015 года, а также решено до конца ноября 2015 года представить "дорожную карту" по разминированию территории Донбасса. Участники встречи традиционно уделили большое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса. Стороны договорились, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут в 2016 году и в полном соответствии с минскими договоренностями и законодательством Украины.

13 февраля 2016 года в Мюнхене прошла очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров. Францию в связи с отставкой главы МИД Лорана Фабиуса представлял политдиректор французского МИД Николя де Ривьер. Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в ходе встречи обращалось внимание на необходимость воздействия на обе стороны, Киев и Донбасс, в плане более строгого выполнения договоренностей о прекращении огня. Особое внимание стороны уделили политическому блоку проблем. Также Россия обратила внимание германских и французских партнеров на блокирование Киевом участия представителей Луганской и Донецкой провозглашенных республик в совместном центре контроля и координации по вопросам прекращения огня и наблюдения за нарушениями.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи заявил , что переговоры глав МИД в "нормандском формате" стали подготовительными для дальнейших встреч и не завершились конкретными результатами.

3 марта 2016 года в Париже прошла очередная встреча глав МИД "нормандской четверки". По итогам четырехчасовой встречи министрам не удалось достичь весомых результатов. Одна из ключевых проблем украинского урегулирования – вопрос проведения местных выборов в Донбассе – так и не была сдвинута с мертвой точки, и во многом из-за позиции Киева, который фактически заблокировал инициативу ФРГ и Франции, подержанную Москвой, провести голосование до июня. По некоторым вопросам сторонам все же удалось прийти к согласию. Как сообщил глава МИД Франции, министры определили ряд задач и календарь процесса украинского урегулирования.

Сторонам переговоров удалось обстоятельно обсудить ситуацию в сфере безопасности, выполнение решений, в том числе "принятые в дополнение к "Минску" относительно тяжелых вооружений, отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе встречи были также рассмотрены доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, "которые фиксируют нарушения с обеих сторон, причем, в отношении отведенных и зарегистрированных вооружений".

11 мая 2016 года состоялась очередная встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По ее итогам стало известно, что участники переговоров не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования, в первую очередь, в вопросе проведения местных выборов в Донбассе.

При этом стороны сообщили о достижении некоторых договоренностей по вопросу обеспечения безопасности.

19 октября 2016 года состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Главы РФ, Германии, Франции и Украины Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили, что в данный момент реализация минских соглашений возможна только в той части, которая относится к блоку безопасности. Что же касается политического и гуманитарного блоков, которые находятся в исключительной компетенции Украины, то здесь практически никакого прогресса достичь не удалось . Было принято решение до конца ноября 2016 года разработать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки.

29 ноября 2016 года в Минске прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По словам главы иностранного ведомства РФ Сергея Лаврова, никаких прорывов на ней достигнуто не было . Главы МИД так и не смогли согласовать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений.

На встрече 18 февраля 2017 года в Мюнхене главы МИД "нормандской четверки" рассмотрели ход выполнения тех договоренностей, которые достигли президенты России, Франции, Украины и канцлер Германии осенью 2016 года в Берлине, и отметили, что больших результатов на этих направлениях достигнуто не было

11 июня 2018 года в Берлине состоялась очередная встреча министров иностранных дел в "нормандском формате". Переговоры прошли впервые за 16 месяцев с последней встречи глав МИД. Среди поднятых тем – реализация минских соглашений, в том числе установление долгосрочного режима прекращения огня, разведение сторон и обмен пленными, размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН и подтверждение так называемой "формулы Штайнмайера" (договоренность о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса).

Хотя стороны не достигли прорыва в решении ряда наболевших вопросов в процессе переговоров, итоги консультаций были с удовлетворением восприняты их участниками

В рамках "нормандского формата" проходят не только встречи, но и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях.

29 марта 2018 года лидеры стран "нормандского формата" в совместном заявлении подтвердили приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы).