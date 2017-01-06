Карасин: переговоров в "нормандском" формате в начале года не планируется

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Переговоров в "нормандском" формате по Украине (Германия, РФ, Украина,Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется, заявил РИА Новости статс-секретарь — замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
На встрече лидеров "нормандской четверки" — Ангелы Меркель, Владимира Путина, Петра Порошенко и Франсуа Олланда — 19 октября в Берлине было принято решение до конца ноября 2016 года разработать "дорожную карту" по выполнению Минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки. Однако в ходе последней встречи главы МИД "нормандской четверки" в Минске 29 ноября так и не смогли согласовать данный документ.