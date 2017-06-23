Украинские эксперты предложили усилить "нормандский формат" переговоров

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (255)

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Институт стратегических исследований "Новая Украина" разработал проект предложений по урегулированию конфликта в Донбассе, направленный на усиление "нормандского формата", в который входят Франция, Россия, Германия и Украина. План предполагает включение ОБСЕ в переговорный процесс в рамках "нормандского формата", а также создание украинско-российской группы при участии глав двух государств. При этом переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками планируется вести в рамки нового "мариупольского формата".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в том числе на встречах контактной группы в Минске и в "нормандском формате". Переговоры в "нормандском формате" проводятся с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

В рамках "нормандского формата" проходят встречи и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре 2016 года в Берлине, на ней была достигнута договоренность о подготовке плана по урегулированию в Донбассе.

В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. После избрания Дональда Трампа президентом США вновь заговорили о поиске нового формата переговоров при непосредственном участии Вашингтона. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не видит смысла в смене минского или нормандского форматов.

Нормандский меморандум

Разработанные украинским институтом предложения, прежде всего, предусматривают подключение к переговорам в "нормандском формате" генсека ОБСЕ Ламберто Заньера. Таким образом, формат будет усилен по формуле "4+1".

Эксперты института считают, что встречи участников усиленного "нормандского формата" необходимо проводить на регулярной основе, как переговоры в Минске.

План также предусматривает заключение меморандума между участниками переговоров, который получит статус международного нормативного документа.

"У украинского руководства есть реальный шанс вновь "передернуть карту" и вернуться к мирной повестке. В данном случае выходом из ситуации было бы принятие международного нормативного документа, своеобразного "нормандского меморандума", который действительно отвечал бы на вопрос, как разруливать конфликт на Донбассе", — сказал директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

По его словам, документ усилит роль ОБСЕ как миротворца. Он должен гарантировать неприкосновенность украинских границ, контроль над этим ляжет на ОБСЕ. Также меморандум должен предусматривать вывод из зоны боевых действий "всех не граждан Украины, которые по разным причинам вовлечены в конфликт в качестве наемников".

Кроме того, документ должен обеспечить формирование "нейтральной полосы", которая окончательно развела бы стороны конфликта минимум на 20 километров, что "позволит ввести особый порядок управления в Донбассе без военного режима".

Ермолаев убежден, что такой меморандум позволил бы запустить механизм реализации минских соглашений, который, по его мнению, в последнее время забуксовал.

Украинско-российская группа

Проект предложений по Донбассу предполагает в рамках "нормандского формата" создание украинско-российской группы на уровне президентов двух стран.

"Нормандский переговорный процесс должен быть усилен двусторонними переговорами между руководством Украины и России. Это не альтернатива, а составная часть", — считает Ермолаев.

По его мнению, основной задачей группы должна быть разработка и подписание "заявления о взаимодействии между двумя странами". Также предлагается создать экспертно-аналитическую подгруппу, которая разработает "предложения по обеспечению режима государственной границы, недопущение военных инцидентов и гуманное решение проблемы политических пленных".

Ермолаев считает, что площадкой для переговоров украинско-российской группы могла бы стать Астана, поскольку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ранее выступал с инициативами в отношении урегулирования в Донбассе. Директор института убежден, что украино-российские консультации необходимо начинать уже этим летом.

При этом как заявлял полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, вопрос об изменении "нормандского формата" не стоит. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Мариупольский формат

План украинских экспертов по урегулированию ситуации на востоке также страны предполагает создание так называемого "мариупольского формата" общеукраинского диалога. Диалоговая площадка должна быть сформирована в Мариуполе межфракционной депутатской группой.

Такой формат предусматривает подключение к переговорному процессу уполномоченных представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, в "мариупольском формате" могут принимать участие представители местных государственных администраций, местного самоуправления, бизнеса, гражданских и религиозных организаций.

По мнению экспертов, результатом работы этой группы должны стать компромиссные позиции по нормативно-правовому и политическому урегулированию конфликта в Донбассе, развитие социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями, возобновление полноценной социальной и хозяйственной деятельности в регионе, создание условий для свободного перемещения граждан, а также обеспечение беспрепятственной работы инфраструктуры и инженерных коммуникаций, проведение экологического мониторинга, разминирование территорий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.