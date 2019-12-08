На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в субботу заявил, что Совет утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет в данный момент рассматриваться как основной.
"План "А" состоит в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем. Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс - это территория Украины и там живут украинцы", — сказал премьер в воскресенье в эфире телеканала "1+1".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".