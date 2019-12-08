Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости подробности ДТП, произошедшего с сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург.
"Под Тосно они попали в аварию. Девушка сломала руку, он сидел на заднем сиденье, ударился головой о подлокотник, разбил губу", — рассказал продюсер.
По его словам, Арсений собрался удивить свою мать и приехать на ее концерт в Петербурге.
Пригожин рассказал Пятому каналу, что молодой человек планировал познакомить семью со своей новой девушкой, она и была за рулем автомобиля.
"Хотел такой: "Сюрпрайз", а сюрпрайз не получился. <…> Главное, что все живые", — сказал Пригожин.
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. В результате аварии Шульгин получил травму, его прооперировали. По словам Пригожина, певица не будет отменять концерт, а молодой человек скоро вернется в Москву.