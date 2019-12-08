Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

"Под Тосно они попали в аварию. Девушка сломала руку, он сидел на заднем сиденье, ударился головой о подлокотник, разбил губу", — рассказал продюсер.

По его словам, Арсений собрался удивить свою мать и приехать на ее концерт в Петербурге.