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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
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РИА Новости

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

17:08 08.12.2019 (обновлено: 17:45 08.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал РИА Новости подробности ДТП, произошедшего с сыном Валерии Арсением Шульгиным по дороге в Санкт-Петербург.

"Под Тосно они попали в аварию. Девушка сломала руку, он сидел на заднем сиденье, ударился головой о подлокотник, разбил губу", — рассказал продюсер.

По его словам, Арсений собрался удивить свою мать и приехать на ее концерт в Петербурге.
Пригожин рассказал Пятому каналу, что молодой человек планировал познакомить семью со своей новой девушкой, она и была за рулем автомобиля.
"Хотел такой: "Сюрпрайз", а сюрпрайз не получился. <…> Главное, что все живые", — сказал Пригожин.
Арсений Шульгин
16:19
Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. В результате аварии Шульгин получил травму, его прооперировали. По словам Пригожина, певица не будет отменять концерт, а молодой человек скоро вернется в Москву.
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Арсений ШульгинВалерияИосиф ПригожинМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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