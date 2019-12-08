Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Знакомый сына Валерии Арсения Шульгина Артем Клюшин рассказал Пятому каналу подробности ДТП под Петербургом.
По словам Клюшина, девушка Шульгина — Лиана, которая в момент аварии находилась за рулем, приняла основной удар на себя.
"Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода и мокрая трасса", — рассказал очевидец.
Он отметил, что в результате ДТП Лиана сломала руку и сейчас вместе с другими пострадавшими находится в больнице в Тосно.
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области. В результате аварии Шульгин получил травму и был прооперирован.