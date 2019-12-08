Очевидец ДТП с сыном певицы Валерии рассказал подробности инцидента

По словам Клюшина, девушка Шульгина — Лиана, которая в момент аварии находилась за рулем, приняла основной удар на себя.

"Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода и мокрая трасса", — рассказал очевидец.

Он отметил, что в результате ДТП Лиана сломала руку и сейчас вместе с другими пострадавшими находится в больнице в Тосно.