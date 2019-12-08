КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Власти Северной Кореи констатируют провал переговоров с США и избирают "иранский" вариант по наращиванию потенциала для самозащиты, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что вопрос ядерного разоружения уже не стоит на повестке переговоров с США.

"Из Северной Кореи сообщают, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. Безусловно, это не самый хороший сигнал, поскольку именно тема ядерного разоружения является самой важной не только в двустороннем контексте, но для региона и мира в целом", - сказал Косачев РИА Новости в воскресенье.

Одновременно Пхеньян заявляет и о проведении неких новых испытаний военной техники, которая "может якобы повлиять чуть ли не на всю на стратегическую ситуацию в принципе", напомнил собеседник агентства.

"Похоже, КНДР избрала "иранскую" тактику в общении с теми, кто ожидает от нее шагов в сфере разоружения: выставить условия, не вести переговоры ради переговоров, поскольку сам факт их ведения будет использоваться их визави в пиар-целях и для приостановки в исследовании Северной Кореей новых военных технологий. И при этом продолжать сами разработки, вынуждая действовать другую сторону", - отметил сенатор.

Он также напомнил о заявлении северокорейского дипломата, что "длительный и содержательный диалог", к которому стремятся США, по мнению КНДР, является "уловкой, позволяющей сэкономить время" ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием действующего президента США Дональда Трампа в 2020 году.