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КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев
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РИА Новости

КНДР идет по "иранскому" пути, считает Косачев

13:21 08.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Северной Кореи констатируют провал переговоров с США и избирают "иранский" вариант по наращиванию потенциала для самозащиты, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что вопрос ядерного разоружения уже не стоит на повестке переговоров с США.
"Из Северной Кореи сообщают, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. Безусловно, это не самый хороший сигнал, поскольку именно тема ядерного разоружения является самой важной не только в двустороннем контексте, но для региона и мира в целом", - сказал Косачев РИА Новости в воскресенье.
Одновременно Пхеньян заявляет и о проведении неких новых испытаний военной техники, которая "может якобы повлиять чуть ли не на всю на стратегическую ситуацию в принципе", напомнил собеседник агентства.
"Похоже, КНДР избрала "иранскую" тактику в общении с теми, кто ожидает от нее шагов в сфере разоружения: выставить условия, не вести переговоры ради переговоров, поскольку сам факт их ведения будет использоваться их визави в пиар-целях и для приостановки в исследовании Северной Кореей новых военных технологий. И при этом продолжать сами разработки, вынуждая действовать другую сторону", - отметил сенатор.
Пхеньян
3 декабря, 08:56
МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации "уловкой" США
Он также напомнил о заявлении северокорейского дипломата, что "длительный и содержательный диалог", к которому стремятся США, по мнению КНДР, является "уловкой, позволяющей сэкономить время" ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием действующего президента США Дональда Трампа в 2020 году.
"В какой-то мере это соответствует действительности, однако все равно это не повод снимать денуклеаризацию с переговорной повестки полностью. Наоборот, зависимость Трампа от необходимости успехов по различным досье можно было бы использовать для достижения компромиссных договоренностей и по данной теме. Но, похоже, в Пхеньяне попросту не верят в такую возможность. Жаль", - заключил Косачев.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевКНДРСШАВ мире
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