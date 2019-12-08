Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России. Об этом пишет Super.
"Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно", – считает Басков.
По мнению артиста, Ротару стала заложницей обстоятельств. Он призвал уважительно относиться к прошлому, иначе "у нашего поколения не будет будущего".
Ротару участвовала в программе "Песня года" с 1973 года, однако в прошлом году певица отказалась выступать. Она объяснила это решения введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
В декабре Ротару вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".