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2019-12-08T03:11+0300
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России
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РИА Новости

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю из-за концертов в России

01:07 08.12.2019 (обновлено: 03:11 08.12.2019)
179515
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на скандал, который разразился после того, как певица заявила о намерении возобновить выступления в России. Об этом пишет Super.

"Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно", – считает Басков.

По мнению артиста, Ротару стала заложницей обстоятельств. Он призвал уважительно относиться к прошлому, иначе "у нашего поколения не будет будущего".
Ротару участвовала в программе "Песня года" с 1973 года, однако в прошлом году певица отказалась выступать. Она объяснила это решения введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
В декабре Ротару вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".
Певица София Ротару. Архивное фото
23 ноября, 23:32Культура
Пушков ответил на заявления директора Ротару о травле певицы
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Ситуация на УкраинеШоу-бизнесКультураНиколай БасковРоссияСофия РотаруУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Ротару - украинская националистка. Ей не место в концертных залах России.
8 декабря, 02:46
Ivan Romanov
261302115
Травли певицы нет, есть высказывания оскорбленных граждан, с ними нужно считаться, а каким бы ты заложником не оказался, нужно иметь осторожность в высказываниях тем более если ты публичная личность!!!
8 декабря, 02:37
VVitaliyTitov125
24200309
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