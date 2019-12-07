В Совфеде прокомментировали введение новой документации на автомобиль

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новые требования по энергоэффективности, экологическим показателям могут привести к подорожанию автотранспорта, считает сенатор Вячеслав Тимченко.
Соответствующая этикетка, информирующая водителей об объеме выбросов углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины, войдет в состав документов на автомобиль с 31 марта 2020 года, следует из данных Росстандарта.
"Введение нового ГОСТа, новой документации может привести к повышению требований по экологическим показателям для автотранспорта, что, в свою очередь, приведет к его подорожанию", - сказал Тимченко, который входит в комиссию Совфеда по парламентскому контролю по развитию транспортной инфраструктуры в РФ.
Он не исключает, что новые требования приведут к необходимости проведения экспертизы транспортных средств, потребуют больших капиталовложений от бизнеса.
"Все эти нормы могут привести к тому, что автотранспорт подорожает", - сказал он.
При этом Тимченко отметил, что Россия уже использует международную систему оценки бензина – евро-3, евро-4, евро-5.