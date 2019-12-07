В Совфеде прокомментировали введение новой документации на автомобиль

"Введение нового ГОСТа, новой документации может привести к повышению требований по экологическим показателям для автотранспорта, что, в свою очередь, приведет к его подорожанию", - сказал Тимченко, который входит в комиссию Совфеда по парламентскому контролю по развитию транспортной инфраструктуры в РФ.