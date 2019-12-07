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Эрмитаж запустит видеотрансляцию очереди для удобства посетителей
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РИА Новости

Эрмитаж запустит видеотрансляцию очереди для удобства посетителей

15:25 07.12.2019 (обновлено: 15:27 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж планирует транслировать на своем сайте очередь в музей для того, чтобы посетители смогли выбрать удобное время для его посещения, сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Мы собираемся решить вопросы с очередью. Мы с начала года будем транслировать на сайте эрмитажную очередь, чтобы каждый мог выбирать, идти ему, или нет. Будем придумывать сеансы специально продажи на выставки", - рассказал он.
По его словам, трансляции очереди будут вестись с начала 2020 года.
Также он отметил, что со следующего года рамки для досмотра планируется установить во дворе Эрмитажа.
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Ранее Пиотровский сообщил, что в этом году Эрмитаж принял 4,5 миллиона посетителей.
Эрмитаж ежегодно празднует день своего основания 7 декабря - в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате Эрмитаж каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок. В этом году отмечается 255 лет со дня основания Эрмитажа.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
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КультураЭрмитажМихаил ПиотровскийСанкт-Петербург
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