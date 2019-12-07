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Украинский премьер заявил, что не имеет президентских амбиций
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РИА Новости

Украинский премьер заявил, что не имеет президентских амбиций

15:13 07.12.2019 (обновлено: 15:14 07.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в данный момент не может представить таких действий президента Владимира Зеленского или главы его офиса Андрея Богдана, которые заставили бы его уйти в отставку.
"Я бы не говорил о том, при каких условиях я бы пошел в отставку. Это разве чтобы поймать хайп. Можете написать в заголовке: "Гончарук пообещал уйти в отставку, если Богдан заставит его взять взятку". Мы пытаемся построить доверие, это сложно. Особенно когда тебя со всех сторон провоцируют. Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или Богдана", - заявил он в интервью изданию "РБК-Украина".
На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Гончарук ответил "нет". Кроме того, он сказал, что после сложения полномочий премьера намерен вести преподавательскую деятельность.
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