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В Петербурге загорелись бытовки и кровля подстанции на стройке
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РИА Новости

В Петербурге загорелись бытовки и кровля подстанции на стройке

15:10 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Пожар на территории стройки в Санкт-Петербурге произошел в субботу в Кировском районе города, площадь возгорания составляет 60 квадратных метров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
"Пожар номер 1 (ранг) на территории стройки, горение четырех бытовок, одного металлического контейнера и кровли кирпичной подстанции", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, площадь пожара составляет 60 квадратных метров. Возгорание произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга на Ленинском проспекте, дом 126.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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