Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану передано приглашение на празднование 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны 9 мая 2020 года, Москва ждет его решения, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в субботу.
"Приглашение на имя президента Турции передано. Ждем решения", - сказала собеседница агентства.
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Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и вступила в антигитлеровскую коалицию лишь в феврале 1945 года, когда объявила войну Германии. Однако в боевых действиях турецкая армия участия не принимала.