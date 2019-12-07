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Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы
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РИА Новости

Эрдогана пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

11:44 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде на Красной площади, посвящённом Дню Победы
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвящённом Дню Победы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвящённом Дню Победы. Архивное фото
АНКАРА, 7 дек - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану передано приглашение на празднование 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны 9 мая 2020 года, Москва ждет его решения, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в субботу.
"Приглашение на имя президента Турции передано. Ждем решения", - сказала собеседница агентства.
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Турция в годы Второй мировой войны занимала позицию нейтралитета и вступила в антигитлеровскую коалицию лишь в феврале 1945 года, когда объявила войну Германии. Однако в боевых действиях турецкая армия участия не принимала.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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