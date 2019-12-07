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В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
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РИА Новости

В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым

08:57 07.12.2019 (обновлено: 10:03 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Порт в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров скептически отнесся к намерению "Меджлиса крымскотатарского народа"* организовать поход на Крым. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
По словам сенатора, это очередная провокация, но, кроме Рефата Чубарова и еще нескольких десятков человек, в ней никто участвовать не будет.
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Джабаров отметил, что для того чтобы попасть на полуостров, нужно пересечь границу России, а она охраняется пограничными войсками. Именно поэтому, считает он, у организаторов шествия ничего не выйдет.

"Крымчанам волноваться нечего", — сказал cенатор.

Бывший депутат крымского парламента, политолог Владислав Ганжара также полагает, что российские пограничники не позволят проводить на границе с Крымом какие-либо противоправные акции.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал мнение Джабарова.
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Никто не позволит участникам марша пресечь границу, уверен он. По мнению Цекова, такими заявлениями организаторы шествия всего лишь хотят напомнить о себе.

"Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится", — пояснил сенатор.

О планирующемся походе на Крым с территории Украины заявил ранее глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров. Цель акции, по его словам, — помочь международным организациям реализовать принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Дата шествия пока неизвестна.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Крым пять лет спустя
15 марта, 10:03Празднование пятилетия воссоединения Крыма с Россией
Крым пять лет спустяРовно пять лет назад в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за присоединение к России. Как два новых российских региона справились с трудностями переходного периода и чем живут сегодня – в инфографике Ria.ru.
18130005
Обсудить 1
Владислав ГанжараРефат ЧубаровВладимир ДжабаровСергей ЦековМеджлис крымскотатарского народаСовет Федерации РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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