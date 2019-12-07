В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров скептически отнесся к намерению "Меджлиса крымскотатарского народа"* организовать поход на Крым. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
По словам сенатора, это очередная провокация, но, кроме Рефата Чубарова и еще нескольких десятков человек, в ней никто участвовать не будет.
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Джабаров отметил, что для того чтобы попасть на полуостров, нужно пересечь границу России, а она охраняется пограничными войсками. Именно поэтому, считает он, у организаторов шествия ничего не выйдет.
"Крымчанам волноваться нечего", — сказал cенатор.
Бывший депутат крымского парламента, политолог Владислав Ганжара также полагает, что российские пограничники не позволят проводить на границе с Крымом какие-либо противоправные акции.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал мнение Джабарова.
Никто не позволит участникам марша пресечь границу, уверен он. По мнению Цекова, такими заявлениями организаторы шествия всего лишь хотят напомнить о себе.
"Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится", — пояснил сенатор.
О планирующемся походе на Крым с территории Украины заявил ранее глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров. Цель акции, по его словам, — помочь международным организациям реализовать принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Дата шествия пока неизвестна.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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