Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы", – заявил Жириновский.

В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.