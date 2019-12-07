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2019-12-07T05:05+0300
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Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
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РИА Новости

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

05:05 07.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в своем твиттере заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.

"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы", – заявил Жириновский.

Он считает, что необходимо прекратить ввоз плохой продукции в страну.

"Хотят торговать с нами – пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят – обойдемся", – заключил политик.

Ранее ФАС вынесла производителям предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.
Владимир Жириновский
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Западная ЕвропаФедеральная антимонопольная служба РФЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
В Россию идут товары низкого качества, потому что у народа нет бабла. Покупательский спрос низкий. Ассортимент в магазинах сильно сузился в сторону некачественных и дешевых товаров. Нищий народ не может позволить качественную еду из корзинки Сeчина. Олигархи с одобрения влaсти грабят Рoссию и её народ.
7 декабря, 05:33
ЛКЛысый Кучерявый
46100018
Обнищал бедный))) В каждой второй семье минимум по одной машине, в магазинах очереди что в мавзолей, за границу летают, Крым посещают и всё без штанов ходим)) Прибеднятся и жаловаться свойственно каждым народам( Франция в огне была от полностью всем довольных) Включай мозг - становись олигархом - и начинай показывать пример как заработать честным способом - и будет тебе счастье. Все у нас тычат пальцем в соседа какой он плохой, а надо всего лишь подойти к зеркалу и спросить у себя - а так ли честен я с окружающими
7 декабря, 05:44
СПСанек Патриот
26100026
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