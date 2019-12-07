Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в своем твиттере заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
"ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества. Мы для стран Запада – люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы", – заявил Жириновский.
Он считает, что необходимо прекратить ввоз плохой продукции в страну.
"Хотят торговать с нами – пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят – обойдемся", – заключил политик.
Ранее ФАС вынесла производителям предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.