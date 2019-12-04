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2019-12-04T22:48+0300
https://ria.ru/20191204/1561961336.html
ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в двойных стандартах
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РИА Новости

ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в двойных стандартах

15:57 04.12.2019 (обновлено: 22:48 04.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.
К такому выводу ведомство пришло по итогам исследований, проведенных совместно с Роспотребнадзором.
Так, рассказал Кошеваров, на упаковке стирального порошка, произведенного в России, указана дозировка в полтора-два раза выше, чем для таких же условий стирки у аналогичного порошка, продающегося в Евросоюзе. Помимо этого, различаются и показатели пенообразующей и моющей способности, добавил он.
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Эксперты проверили и шоколад Lindt пяти марок. Выяснилось, что содержание 12-14 органических кислот в образцах, продающихся в России, существенно отличается от плиток из Европы (в некоторых случаях на десять-пятьдесят процентов, а в ряде других — на 100-200 процентов).
При этом, отметил глава ФАС, выбирая между этими товарами и продукцией российского производства, покупатели руководствуются глобальной репутацией бренда.
"Мы не говорим в данном случае о вкусовых качествах и так далее, мы говорим, что есть разное содержание в одних и тех же товарах, которые называются одинаково. Соответственно, такая практика, по нашему мнению, может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств тех товаров, которые они приобретают", — сказал он.
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В результате ФАС выдала предупреждения компаниям "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по шоколаду Lindt, "Хенкель Рус", "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" и "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания" — по стиральным порошкам.
В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.
По словам Кашеварова, ведомство рассчитывает на ответ от компаний.
"В случае неисполнения предупреждения возбуждается дело, которое предполагает штраф: как правило, от 100 до 500 тысяч рублей", — предупредил глава ФАС.
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Западная ЕвропаФедеральная антимонопольная служба РФРоспотребнадзорЕвросоюзМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Штраф 100 тысяч рублей? Ну да, они уже бегут всё менять)
4 декабря, 18:04
Алексей Тот самый
51170103
Из Советского Союза и теперь из России на экспорт поставляют лучшее,например,пшеница- лучшие сорта заграницу,а сюда,как и в 90-е,продолжают поставлять все отходы,народ все переварит
4 декабря, 18:51
Салех Насибов
2600102
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