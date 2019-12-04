ФАС уличила производителей Ariel, Persil и Lindt в двойных стандартах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.

К такому выводу ведомство пришло по итогам исследований, проведенных совместно с Роспотребнадзором.

Так, рассказал Кошеваров, на упаковке стирального порошка, произведенного в России, указана дозировка в полтора-два раза выше, чем для таких же условий стирки у аналогичного порошка, продающегося в Евросоюзе. Помимо этого, различаются и показатели пенообразующей и моющей способности, добавил он.

Эксперты проверили и шоколад Lindt пяти марок. Выяснилось, что содержание 12-14 органических кислот в образцах, продающихся в России, существенно отличается от плиток из Европы (в некоторых случаях на десять-пятьдесят процентов, а в ряде других — на 100-200 процентов).

При этом, отметил глава ФАС, выбирая между этими товарами и продукцией российского производства, покупатели руководствуются глобальной репутацией бренда.

"Мы не говорим в данном случае о вкусовых качествах и так далее, мы говорим, что есть разное содержание в одних и тех же товарах, которые называются одинаково. Соответственно, такая практика, по нашему мнению, может приводить к тому, что потребители вводятся в заблуждение относительно свойств и качеств тех товаров, которые они приобретают", — сказал он.

В результате ФАС выдала предупреждения компаниям "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по шоколаду Lindt, "Хенкель Рус", "Проктер энд Гэмбл — Новомосковск" и "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания" — по стиральным порошкам.

В течение 30 дней они должны либо воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, либо нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.

По словам Кашеварова, ведомство рассчитывает на ответ от компаний.