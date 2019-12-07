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В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку
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РИА Новости

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

03:54 07.12.2019
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© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша
© Depositphotos / belchonock
Гречневая каша. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
В сообщении ведомства отмечается, что в прошлом году цены на этот продукт, наоборот, снизились благодаря рекордному урожаю за 2017 год, когда собрали более 1,5 миллиона тонн гречихи.
Однако, подчеркнули в министерстве, в 2019 году некоторым производителям не удалось увеличить количество посевов, а это в результате повлекло за собой рост цен производителей с последующим повышением потребительских цен.
Кроме того, увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара. Так, по информации Минсельхоза на 6 декабря, оптовые закупочные цены на крупу составили 35,7 рубля за килограмм, а потребительские, в свою очередь, — 61,73 рубля за килограмм.
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Согласно прогнозу ведомства, урожай гречихи за текущий год составит 780 тысяч тонн, что соответствует среднему уровню многолетних показателей.
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не много ли между оптом и розницой??? Сетевики совсем чтоли офигели..
7 декабря, 04:48
РПРоман Пнр
2830000
Всё это "бред сивой кобылы". Меньше надо гнать продукты за границу, ведь там "доллАры", а здесь "деревянные". Жадность до добра ещё никого не довела, также как и глупость.
7 декабря, 04:01
VTVass1ly Terkin
2600003
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